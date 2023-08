1 / 3 forrige neste fullskjerm

Haaland bommet og freste – så løsnet det for nordmannen og City

SHEFFIELD (VG) (Sheffield United – Manchester City 1–2) Erling Braut Haaland (23) fikk tyn, bommet på straffe og kranglet med motspillere. Men så scoret han og tok fullstendig av da laget like før slutt sikret sesongens tredje strake seier.

Jærbuen var nemlig gjennom litt av en følelsesmessig berg og dalbane på Bramall Lane søndag ettermiddag.

Etter å ha vært frustrert store deler av den første omgangen, løsnet det endelig for ham foran mål like etter at timen var spilt. Haaland-scoringen så lenge ut til å bli den eneste i Sheffield.

Men mot spillets gang og mot alle odds utlignet hjemmelaget bare fem minutter før slutt.

Men City hadde et siste gir å svare med. Bare to minutter før slutt banket Rodri ballen rett i krysset. Det utløste elleville gledesscener blant City-spillerne som jublet som besatt sammen med den tilreisende bortefansen.

Sheffield United klarte ikke å komme tilbake etter Rodris mål. Dermed tok Erling Braut Haaland & co. sesongens tredje strake seier i Premier League.

Det var for øvrig ingen stor City-prestasjon i Pep Guardiolas første kamp borte fra sidelinjen.

Manageren har nylig gjennomgått operasjon og rehabiliterer i Spania. Fra sofaen fikk han se laget sitt ha ballen omtrent hele tiden de første 45 minuttene, men uten å skape noen stort.

Det ene unntaket var et straffespark.

Et straffespark Haaland skulle ta. Nordmannen troppet opp, men sendte ballen i stolpen og ut. Hans fjerde straffebom i seniorkarrieren (to i Dortmund og to i City).

Til hjemmefansens store fornøyelse, som ikke lot anledningen gå fra seg.

«Du er bare en elendig Billy Sharp Billy SharpSharp er en legende i Sheffield, har over 100 mål for klubben og spiller i dag for LA Galaxy i USA», runget utover hele Brammal Lane, et stadion kjent for sin spesielle atmosfære.

Hjemmefansen ble om mulig i enda bedre humør da Haaland ble kraftig provosert etter to «brytekamper» med hjemmelagets forsvarere. Han gikk i bakken begge ganger og var tydelig på at han skulle hatt straffe – uten å få noe gehør fra dommeren.

I den andre omgangen fikk Haaland sin revansje.

Da han steg til værs og stanget inn Jack Grealish’ innlegg i det 62. minutt så det ut som mange kilo falt av skuldrene hans. Haaland var helt åpenbart lettet.

Gjestene så lenge ut til å kontrollere seieren i land. Men Jayden Bogles sene utligning overrasket alt og alle, før Rodri tok frem prikkskytteren i seg og sørget for at City tar med tre poeng hjem til Manchester.

