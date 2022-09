EN KILEVINK: Caroline Weir signaliserer sitt andre mål mot Rosenborg på Lerkendal onsdag kveld. Lene Christensen i Rosenborg-målet og lagvenninne Maria Olsvik har kapitulert for tredje gang.

Rosenborg knust av Real Madrid på Lerkendal: − En leksjon i hvor nivået i Europa ligger

(Rosenborg – Real Madrid 0–3) Anna Jøsendal (21) var en skostørrelse fra å kunne sende Rosenborg i ledelsen etter 40 sekunders spill, men trønderne ble minst ett nummer for små for Real Madrid i Champions League-kvalifiseringen.

Foran 6334 tilskuere på Lerkendal ble det tremålstap for Rosenborgs kvinnelag i første del av dobbeltmøtet med Real Madrid, der vinneren over to matcher går inn i Champions League-gruppespillet.

– Det er en leksjon i hvor nivået i Europa ligger. Det er bra angrepsfotball. De har ikke så mange flere sjanser, men er effektive, vedgår Rosenborg-spiller Maria Olsvik til Adresseavisen.

Spenningen forsvant i stor grad med en dårlig klarering fra RBK-kaptein Mali Lilleås Næss, som forrige sesongs kvartfinalist utnyttet nådeløst. Angriper Caroline Weir fikk ballen og skrudde lekkert 1–0-ledelse inn i hjørnet fra rundt 16 meter.

Ledelsen ble doblet, også det på et langskudd, denne gangen i korthjørnet etter en leken prestasjon fra Athenea del Castillo.

Selma Sol Magnusdottir kunne redusert før pause etter en Rosenborg-gjenvinning rett utenfor 16-meteren. Men det ble ikke scoring, og etter pause økte skotske Weir ytterligere. Hun fikk dempe en ball innenfor femmeteren og satte sitt andre og Real Madrids tredje bak Lene Christensen.