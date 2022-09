KLASSESCORING TIL INGEN NYTTE: Christian Eriksen hamret løs fra langt hold og fikk se ballen suse inn i nettmaskene. Like etter scoret derimot Kroatia igjen.

Dansk tap tross utsøkt Eriksen-perle

(Kroatia - Danmark 2–1) Christian Eriksens suser fra 25 meter tente håpet for danskene - som raskt fikk seg en kalddusj. Det sendte samtidig kroatene til topps i det mange kaller den tøffeste gruppen i Nations League.

Danskene håpte nok på en revansje fra det forsmedelige åttedelsfinaletapet i VM i 2018 da lagene barket sammen i kveld. Men heller ikke denne gangen hadde danskene marginene med seg.

Gjestene hadde mye ball, men det var kroatenes Borna Sosa som fant nettmaskene først. Få minutter etter pause sørget han for 1–0 med en søkt markkryper ned i Kasper Schmeichels høyre hjørne.

KAMPENS FØRSTE MÅLSCORER: Borna Sosa sendte vertene foran like etter sidebyttet.

Danmark spilte seg til flere gode muligheter utover i omgangen, også før Manchester United-Eriksen hamret ballen i nettet.

Da viste stadionuret 77 minutter. Bare to minutter senere var kroatene igjen i ledelsen. En batmanlignende Lovro Majer, for anledningen med maske, sørget for 2–1.

Slik endte det også i Zagreb, på samme arena som Bodø/Glimt fikk knust drømmen om Champions League for en liten måned siden.

Et skår i gleden for kroatene - og Tottenham-supporterne - er derimot at Ivan Perisic måtte gi seg med en skade 20 minutter før slutt.

Kveldens kamp sender Kroatia til topps i gruppen, ett poeng foran Danmark. Frankrike er, noe overraskende, nummer tre i gruppen med sine fem poeng.

I gruppe A på nivå 3 holdt Tyrkia på å ryke på en ordentlig blemme hjemme mot Luxembourg, men Ismail Yuksek reddet uavgjort og 3–3 helt på tampen. Tyrkia topper gruppen med 13 poeng, fem poeng foran nettopp Luxembourg.

Øvrige resultater i kveldens Nations League-kamper:

Tyrkia - Luxembourg 3–3

Kasakhstan - Belarus 2–1

Latvia - Moldova 1–2

Frankrike - Østerrike 2–0

Belgia - Wales 2–1

Polen - Nederland 0–2

Litauen - Færøyene 1–1

Slovakia - Aserbajdsjan 0–1

Lichtenstein - Andorra 0–2