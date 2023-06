Danske Askou tar over trenerjobben i IFK Göteborg

Dansken Jens Berthel Askou ble onsdag presentert som ny trener for IFK Göteborg. Laget har to nordmenn i stallen.

NTB

Han er blitt enig om en 3,5-årskontrakt.

Elias Hagen og Andersen Trondsen spiller i klubben som ligger på 14.-plass av 16 lag så langt i sesongen.

Han tar over etter den midlertidige trenerløsningen med Alexander Tengryd og William Lundin etter at Mikael Stahre fikk sparken for tre måneder siden. De to går tilbake sine roller som assistenttrenere.

Søndag møter laget Sirus borte.

Askou har senest trent Horsens, og 40-åringen var før det trener for færøyske Torshavn.

