Van Dijk får hard kritikk – peker på revansje-mulighet mot Haaland

Liverpools forsvarsbauta Virgil van Dijk (31) får gjennomgå for prestasjonene hittil i høst. Til helgen er det stjerneduell mot Manchester Citys Erling Braut Haaland (22).

– Liverpool er ikke de sterkeste defensivt lengre. Spillerne gjør feil og som lag er de ikke like sterke. Spillere som van Dijk - med stor status som spiller for det han har oppnådd - blir kritisert og det er normalt, sier Jaap Stam, tidligere Nederland-spiller, som Viaplay-ekspert.

Han mener det finnes flere eksempler som viser at van Dijk har kostet Liverpool sjanser imot hittil i sesongen. I Premier League er Liverpool 14 poeng bak serieleder Arsenal og 13 poeng bak City.

Tony Cascarino, tidligere Premier League-spiller og kommentator i The Times, mener formsvikten til van Dijk og Mohamed Salah er en av flere forklaringer på nedturen.

«Virgil van Dijk er ikke den bautaen han en gang var, delvis på grunn av alderen (31 år) og delvis på grunn av den forferdelige skaden (skadet kneet høsten 2020). Liverpool ser ut som et lag som er altfor avhengig av disse to stjernene», skriver Cascarino i The Times.

Sist sesong spilte nederlenderen 51 kamper og holdt nullen i 28 av dem (54,9 prosent).

Mens denne sesongen har det blitt «rent bur» i kun tre av tolv kamper (25 prosent).

Liverpool har sluppet inn 18 mål i de 12 kampene van Dijk har spilt i år – sammenlignet med 33 baklengs på 51 matcher sist sesong, ifølge The Times.

Liverpool slipper inn mål i snitt hvert 60. minutt denne sesongen – mot hvert 140. minutt sist sesong.

MØTES IGJEN: Erling Braut Haaland og Virgil van Dijk etter 1–1 på Ullevaal stadion høsten 2021.

Rio Ferdinand, tidligere Manchester United-stopper og BT Sports-ekspert, mener det er en gylden anledning for van Dijk til å revansjere seg mot Haaland.

Info Haaland mot van Dijk De har møttes fem ganger. Van Dijk har vunnet fire kamper, mens et oppgjør har endt uavgjort. Haaland har gjort to mål på de fem kampene 2022/23-sesongen: Liverpool og van Dijk vant 3-1 mot Manchester City og Haaland 21/22-sesongen: Nederland og van Dijk slo Norge 2-0 hjemme, mens det ble 1-1 på Ullevaal hvor Haaland scoret Norges mål. 2019/20-sesongen: Liverpool og van Dijk vant 4-3 og 2-0 mot Salzburg i Champions League-gruppespillet. Haaland scoret et mål i 4-3-tapet Vis mer

– Dette er van Dijks mulighet for å få folk til holde kjeft. Folk stiller spørsmål om ham nå, han var nesten uovervinnelig en tid. Nå kommer den beste spilleren på planeten og den som er i best form, Haaland, til byen, sier Ferdinand ifølge Daily Mail.

Han mener van Dijk må tenke følgende: «Jeg skal vise det mot ham (Haaland), hold kjeft».

– Plutselig blir dynamikken endret og selvtilliten vokser, og alt er som det pleier.

Haaland har tidligere sagt at van Dijk er den tøffeste forsvareren han har møtt.

Tidligere Tottenham-manager Tim Sherwood mener van Dijk må være strengere med lagkameratene sine.

– Han må ta ut pekefingeren. Han er lederen. Men nå spiller han i eget tempo, og du kan ikke det i Premier League. Jeg mener han må vise litt mer hastverk og lederskap, sier Sherwood til Sky Sports.

Van Dijk innrømmet overfor klubbens nettsider av mangel på selvtillit i laget har mye å si etter 2–3-tapet for Arsenal søndag.

– Hvis du ikke vinner jevnlig som vi er vant til, vil selvtilliten snike seg vekk. Men vi vet vi kan snu dette, sier van Dijk.