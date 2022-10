Aalesund snudde til seier mot Viking: Skaffet seg pusterom ned til kvalikplass

(Aalesund – Viking 2–1) Hjemme mot Viking jaktet Lars Arne Nilsens menn en større luke ned til kvalikplass.

Publisert: Nå nettopp

Saken oppdateres!

Etter å ha tapt tre av sine fem siste kamper i Eliteserien, gikk Aalesund inn i kampen mot Viking, som hadde samme statistikk, med en 12. plass på tabellen og en luke på tre poeng ned til Sandefjord på kvalikplass.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Målet var å doble den, og det gikk nesten for hjemmelaget. For etter 90 minutter mot Viking på Color Line Stadion er luken ned til kvalikplass på fem poeng med seks kamper igjen å spille.

For hjemme mot Sarpsborg 08 så det ut til at Sandefjord skulle stikke av med tre poeng, men det endte med 1–1 og poengdeling mellom de to lagene.

Og selv om Eliteserieplassen for neste sesong ikke er sikret, kunne altså Nilsen og Aalesund smile for at de tok et stor steg bort fra kvalikplass søndag. Det etter at det tidlig i den andre omgangen så mørkt ut for hjemmelaget.

For etter en førsteomgang hvor det skjedde null, niks og nada, fikk Viking straffe drøye ti minutter ut i den andre omgangen.

Zlatko Tripic var sikker som banken og banket inn 1–0 til gjestene. Men istedenfor å legge seg ned, svarte hjemmelaget, og det med bravur.

Fem minutter etter Tripic sin straffescoring gjorde nemlig Simen Rafn alt selv. Dro seg inn i Vikings 16-meter og curlet vakkert inn utligningen i det lengste hjørnet.

Ti minutter senere pisket innbytter Gilbert Koomson ballen inn fra venstre. Innlegget gikk gjennom hele feltet og endte opp hos Petar Golubovic som helt upresset banket inn 2–1 og sørget for tre poeng.

I neste runde tar Aalesund turen til Grimstad for å møte Jerv.

For Viking sin del betyr søndagens tap en plass ned på tabellen til en syvendeplass.