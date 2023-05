Stjerneskudd vraket til U21-EM: Schjelderup ute – Nusa inkludert i troppen

ULLEVAAL STADION (VG) I sommer deltar Norge i U21-EM for første gang på 10 år. Onsdag kan en hel tropp se frem til karrierens foreløpige høydepunkt, mens flere norske talenter fikk mesterskapsdrømmen knust.

Et av Norges største stjerneskudd, 18-åringen Andreas Schjelderup, er vraket til troppen som skal spille U21-EM for Norge i sommer.

På en pressekonferanse på Ullevaal stadion offentliggjorde avtroppende landslagssjef Leif Gunnar Smerud (46) spillerne som skal representere Norge under mesterskapet i Romania og Georgia.

Schjelderup herjet i danske Superligaen før portugisiske Benfica kjøpte ham for rundt 150 millioner i januar. Kantspilelleren har opptrådt to ganger for Smeruds lag, men må nå belage seg på U19-EM i juli i stedet.

– Andreas er en superspennende spiller, men jeg tror ikke jeg skal si vurderingen rundt ham mot andre. Jeg har hatt veldig mange gode å velge fra. Han er veldig ung og veldig lovende. Det kommer nok flere muligheter for ham, sier Smerud.

– Det er veldig mange gode spillere som ikke har kommet med. Det har vært beinhard kamp. Jeg hadde noen samtaler i går med folk som veldig gjerne skulle vært med og var lei seg og skuffet. Det skjønner jeg også veldig godt. Det er blytungt for dem.

Antonio Nusa er et annet 18 år gammelt supertalent. Han er med i troppen til Smerud. Nusa scoret i Champions League for belgiske Club Brugge denne sesongen, men kantspilleren har ingen tidligere kamper for U21-landslaget.

– Jeg har lyst til å takke en haug av spillere og trenere som har vært med på å kvalifisere laget. er ikke alle som kommer med, men takk til de som bidro i en lang kvalik, sier Smerud.

– Hvordan var det å ikke ta med de spillerne som har bidratt til dette prosjektet?

– Det bli nære bånd. Du spiller 10 kamper og bygger nærhet. Det er neste som familie. Å ikke ta med folk som helt sikkert kjenner at «dette skulle jeg vært med på», er vanskelig. Jeg er trygg på at vi har landet på en bra tropp, men det har vært en vanskelig prosess, sier U21-sjefen.

Erling Braut Haaland kunne vært med i troppen, men Smerud forteller smilende at det ikke var aktuelt å ta den diskusjonen med hverken A-landslagssjef Ståle Solbakken eller Manchester City-manager Pep Guardiola.

TIL EM: Antonio Nusa får sjansen for U21-landslaget.

Info Her er den norske U21-troppen: Mads Hedenstad Christiansen – Lillestrøm

Kristoffer Klaesson – Leeds

Rasmus Sandberg – Stjørdals-Blink

Sebastian Sebulonsen – Brøndby

Henrik Heggheim – Vålerenga

Jesper Daland – Cercle Brugge

David Møller Wolfe – Brann

Leo Fuhr Hjelde – Rotherham

Colin Rösler – Mjällby

Warren Kamanzi – Toulouse

Sivert Heggheim Mannsverk – Molde

Johan Hove – Groningen

Christos Zafeiris – Slavia Praha

Markus Solbakken – Viking

Hugo Vetlesen – Bodø/Glimt

Tobias Christensen – Fehérvár

Oscar Bobb – Manchester City

Håkon Evjen – Brøndby

Osame Sahraoui – Heerenveen

Emil Konradsen Ceïde – Sassuolo

Antonio Nusa – Club Brugge

Erik Botheim – Salernitana

Jørgen Strand Larsen – Celta Vigo Reserver:

Joshua Kitolano – Sparta Rotterdam

Seedy Jatta – Vålerenga Vis mer

Anført av kaptein Erik Botheim vil Norge kjempe om avansement til kvartfinalene i gruppe D mot Frankrike, Italia og Sveits. I de tre innledende kampene skal nordmennene stå ansikt til ansikt med motstanderne på 30.000 seter store Cluj Arena.

Blant de mest betydningsfulle spillerne i den norske troppen er Serie A-angriper Botheim (23), Celta Vigo-spiss Jørgen Strand Larsen (23), Groningen-proff Johan Hove (22), Molde-anker Sivert Mannsverk (21), Brøndby-back Sebastian Sebulonsen (23) og Bodø/Glimt-juvel Hugo Vetlesen (23).

Spillere som var 21 år eller yngre da kvalifiseringen startet kan delta i mesterskapet. Norge spilte første kvalikkamp i september 2021.

– Vi har et ønske om å overraske. Guttene har sagt at de vil gi alt for å kjempe om medalje og OL-plass, sier Smerud.

HAR BESTEMT SEG: Landslagssjef Leif Gunnar Smerud jublet da Norge kvalifiserte seg til U21-EM etter seieren mot Aserbajdsjan i Drammen forrige sommer.

Norge har deltatt to ganger tidligere i U21-EM for menn. I 1998 tok laget bronse, mens det endte med semifinaletap for Spania i 2013. Bronsefinaler ble for øvrig avviklet i 2000.

Årets U21-EM arrangeres i Romania og Georgia. Norge spiller lagets tre innledende kamper i rumenske Cluj.

22. juni: Sveits-Norge (Cluj Arena)

25. juni: Frankrike-Norge (Cluj Arena)

28. juni: Italia-Norge (Cluj Arena)

Finalen er på georgisk jord fredag 7. juli. Spania, England, Portugal, Kroatia og Nederland er store nasjoner Norge kan møte hvis mannskapet går videre fra gruppe D.

STO FOR EN BRAGD: Dette laget vant i fjor 3–2 over Kroatia og kvalifiserte Norge til U21-EM denne sommeren. Øverst fra venstre Henrik Heggheim, keeper Kristoffer Klaesson, Jesper Daland, Sebastian Sebulonsen, Jørgen Strand Larsen, Erik Botheim. Foran fra venstre: Johan Hove, Hugo Vetlesen, Emil Konradsen Ceïde, Leo Hjelde og Kristian Arnstad.

Norge tok seg til EM ved å vinne kvalifiseringsgruppen foran Kroatia, Finland, Østerrike, Aserbajdsjan og Estland. Det inkluderte en avgjørende snuoperasjon mot Kroatia i Drammen forrige sommer, hvor midtstopper Jesper Daland (23) og angriper Strand Larsen scoret hvert sitt mål på overtid.

– Det er mer enn man kan drømme om. Det er noe veldig spennende på gang, fortalte Daland til VG etterpå.

– Det kommer høyt opp på listen over det jeg har opplevd i mine 22 år. Det er helt utrolig. Jeg er så stolt at jeg ikke har ord, uttalte Celta Vigo-spiss Strand Larsen.