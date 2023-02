Fotballpresident Lise Klaveness og NFF krever svar fra Fifa rundt sponsoravtalen med Visit Saudi foran Fotball-VM for kvinner.

NFF krever svar fra Fifa om omstridt sponsoravtale

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) skal ha inngått en sponsoravtale med Visit Saudi foran fotball-VM for kvinner. Nå ønsker Norges Fotballforbund (NFF) svar rundt beslutningen.

Vertsnasjonene New Zealand og Australia har allerede gått ut og reagert sterkt etter at The Guardian tidligere denne uken meldte om sponsoravtalen Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) skal ha inngått.

Visit Saudi er det statlige saudiarabiske turistselskapet.

Til NRK sier fotballpresident Lise Klaveness at også NFF nå krever svar fra Fifa rundt hvilke vurderinger som er gjort rundt samarbeidet.

– Jeg forstår godt den bekymringen vertslandene Australia og New Zealand uttrykker, også at de er frustrert over ikke å bli konsultert i det hele tatt, sier Klaveness og fortsetter:

– De (og vi) har bedt Fifa informere om hva dette sponsoratet innebærer og hvilke vurderinger som er gjort. Vi har ikke fått svar på dette ennå.

Fotball-VM for kvinner starter 20. juli. (NTB)