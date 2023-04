1 / 2 OPPRYKKSFEST: Paul Mullin og resten av Wrexham-laget kan juble for opprykk til League Two i engelsk fotball. OPPRYKKSFEST: Wrexham-supporterne stormet banen så fort sluttsignalet gikk. forrige neste fullskjerm OPPRYKKSFEST: Paul Mullin og resten av Wrexham-laget kan juble for opprykk til League Two i engelsk fotball.

Hollywood-klubben Wrexham klar for engelsk proffotball – full opprykksfest

(Wrexham – Boreham Wood 3–1) Med filmstjerner som eiere og egen TV-dokumentar har Wrexham tatt fotballverdenen med storm. Og nå har det walisiske laget rykket opp til League Two.

Opprykket til det fjerde nivået i engelsk fotball ble sikret med 3–1-seier over Boreham Wood lørdag. Wrexham vinner dermed National League og kan forberede seg på proffotball fra neste sesong. Storscorer Paul Mullin sto for to mål.

Mye har skjedd i den lille, walisiske klubben siden skuespillerne Ryan Reynolds og Rob McElhenney kjøpte klubben på slutten av 2020. Amerikanerne har tatt lynkurs i klubbeierskap, og samtidig har laget prestert bedre og bedre.

Tidligere i år imponerte Wrexham ved å ta seg til 4. runde i FA-cupen som eneste lag fra femte nivå. De klarte til og med uavgjort hjemme mot Sheffield United, men måtte gi tapt i omkampen.

I serien har det også gått strålende, med 34 seirer fra 45 kamper. Siste kamp, borte mot Torquay United neste helg, får ingen sportslig betydning.

EIERNE: Rob McElhenney (t.v.) og Ryan Reynolds har løftet Wrexham til nye høyder som klubbeiere.

Hentet pensjonert stjerne

Den tidligere Manchester United-keeperen Ben Foster gikk ut av pensjon i mars og skrev kontrakt med klubben fram til sommeren. I et intervju med Daily Mail har han fortalt at klubbens kjendiseiere følger lidenskapelig med fra sidelinjen.

– Det er så kult og så merkelig på samme tid. Rob McElhenney besøker treningsanlegget og stadion og spiser frokost med oss, mens Ryan Reynolds alltid skriver til oss via WhatsApp etter kampene, sier den 40 år gamle keeperveteranen.

– De har lovet oss en stor fest hvis vi rykker opp. De skal ta oss med til et sted med en masse blinkende lys, legger han til.

Foster ble en nøkkelmann da Wrexham slo den nevnte opprykkskonkurrenten Notts County 2. påskedag. Han reddet et straffespark sju minutter på overtid og sørget for at oppgjøret i ren Hollywood-stil endte 3–2.

STJERNEBESØK: Wrexham-eier Ryan Reynolds hadde besøk av Hollywood-stjernen Paul Rudd under lørdagens opprykkskamp.

– Fantastisk

Filmstjernen Reynolds forteller at rollen som medeier ikke alltid har vært like lett, selv om Wrexham nå har sportslig suksess.

– Jeg var veldig spent på eierrollen, og det har vært en skikkelig odyssé. Det har vært vanskelig, fordi det har vært mye å håndtere, men jeg klager ikke. Det har vært en fantastisk reise, har han uttalt til The Athletic.

Wrexham sies å være verdens tredje eldste profesjonelle fotballklubb og har alltid hatt stor støtte fra lidenskapelige fans. Men med de nye eierne på plass har tilskuertallene på Racecourse Ground steget betraktelig.

Ifølge velrenommerte Transfermarkt har lagets hjemmekamper i snitt samlet nesten 10.000 tilskuere denne sesongen. Det tallet kommer trolig til å øke neste sesong på det som er verdens eldste fotballstadion der det fortsatt spilles internasjonale kamper.

