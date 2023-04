Strømsgodsets Gustav Valsvik har skrevet under på en ny kontrakt.

Godset-kapteinen forlenget kontrakten

Strømsgodsets midtstopper og kaptein Gustav Valsvik har skrevet en ny kontrakt og bundet seg til klubben fram til 2026.

Det opplyser Strømsgodset på sin nettside.

Valsvik har scoret to mål på sesongens tre første kamper. Drammenserne har én seier og ligger på 11.-plass.

29-åringen kom til Godset for to år siden fra Rosenborg. Han har også et låneopphold i Stabæk bak seg i tillegg til flere sesonger i tysk fotball hos Eintracht Braunschweig.

Valsvik har spilt seks landskamper for Norge. Alle kom i 2017.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 3 3 0 0 9 – 0 9 9 2 Brann 3 2 0 1 6 – 3 3 6 2 HamKam 3 2 0 1 6 – 3 3 6 4 Lillestrøm 3 2 0 1 6 – 6 0 6 5 Odd 3 1 2 0 2 – 0 2 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Conference League-kvalifisering

Conference League-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk