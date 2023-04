Velde scoret da Glimts overmenn sjokkerte Fiorentina – Lech utslått etter sen scoring

(Fiorentina – Lech Poznan 2–3, 6–4 sammenlagt) Kristoffer Velde scoret på straffespark da Lech Poznan tok 3-0-ledelse borte mot Fiorentina i conferenceligaen. Sene mål sendte hjemmelaget videre.

NTB

Lech Poznan er laget som slo ut Bodø/Glimt i første utslagsrunde tidligere i vår. Torsdag holdt den polske klubben på å avstedkomme en kjempesensasjon og ta seg helt til semifinale.

Etter scoringer av Alfonso Sousa, Velde (straffe) og nordmannens spissmakker Artur Sobiech ledet Lech 3-0 på Stadio Artemio Franchi, og da sto det 4-4 sammenlagt.

Et volleyskudd fra Riccardo Sottil i det 78. minutt sendte Fiorentina i sammenlagtledelse, men kampen levde helt til innbytter Gaetano Castrovilli reduserte til 2-3 på overtid. Da kunne hjemmefansen juble for avansement med sammenlagt 6-4.

Velde ble byttet ut rett etter Fiorentinas første scoring.

Etter 1-4-tap på hjemmebane hadde få levnet Lech noen sjanse i det hele tatt, men Afonso Sousas scoring i det 9. minutt tente et håp. Et VAR-straffespark idømt etter at Aleksa Terzic felte Michal Skoras ga Velde sjansen til å finte ut keeper og rulle inn 2-0-ledelse på straffe i det 65. minutt.

Fire minutter senere scoret Sobiech fra kloss hold på innlegg fra svenske Jesper Karlström, og det lå en sensasjon i lufta.

Så forårsaket Velde frispark ute på kant. Rolando Mandragoras frisparkinnlegg ble nikket ut av kaptein Radoslaw Murawski, men rett til Sottil, som fluktet ballen i krysset.

