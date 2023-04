Ten Hag kritiseres etter at Manchester United raknet: − Gjorde noen store feil

(Tottenham – Manchester United 2–2) Manchester United styrte mot sin fjerde strake seier i Premier League, men rotet bort tomålsledelsen borte mot Tottenham. Manager Erik ten Hag får kritikk etter kampen.

Manchester United ledet nemlig 2–0 borte mot Tottenham, men måtte nøye seg med ett poeng etter at Tottenham snudde til 2–2 i annenomgang. Etter poengtapet blir det stilt spørsmål rundt grepene underveis av Manchester United-manager Erik ten Hag.

– Jeg setter et stort spørsmålstegn ved byttene til Erik ten Hag. Han setter inn Tyrell Malacia for Aaron Wan-Bissaka, og flytter Bruno Fernandes ut til høyre. Jeg synes ikke han var heldig med byttene sine i dag, sier Viaplay-ekspert Nils Johan Semb.

KRITISERES: Manchester United-manager Erik ten Hag får kritikk for byttene han gjorde i annenomgang. OPPTUR: Ryan Mason fikk se sine gutter snu 0–2 til 2–2 i sin første kamp som midlertidig Tottenham-manager.

Han får støtte av tidligere Premier League-stopper Brede Hangeland:

– Jeg synes de hadde poengene i lomma, men byttet seg ut av kampen. Fernandes og Christian Eriksen dominerte sentralt i banen med sitt kombinasjonsspill i førsteomgang, men så avslutter de kampen med Eriksen ute av banen og Fernandes på høyre ving. Der mener jeg de gjorde noen store feil, sier Hangeland.

Manchester Evening News-skribent Samuel Luckhurst er heller ikke nådig:

Erik ten Hag lyktes kanskje ikke med alle sine grep, men traff godt da han satte inn Jadon Sancho i startoppstillingen. Kantspilleren brukte bare syv minutter på å banke inn kveldens første scoring.

Sancho fikk ballen fra Marcus Rashford – spiss for anledningen – på hjørnet av sekstenmeteren. Etter å ha lagt ballen til rette med et par touch, plasserte Sancho den sikkert i det lengste hjørnet bak Tottenham-keeper Fraser Forster.

Tottenham og Manchester United skapte begge store muligheter etter ledermålet, og like før pause kom Ivan Perisic fryktelig nære. Kroaten fikk enorme rom, spurtet inn i United-feltet, men skuddet ble reddet av David de Gea.

Da kunne i stedet Manchester United kontre, og Rashford fikk en lignende sjanse som Perisic. Der Tottenham-vingbacken sløste, klinket Rashford ballen opp i det lengste hjørnet. Dermed sto det 2–0 til pause.

Ti minutter ut i annenomgang skulle også Tottenhams Pedro Porro varte opp med en vakker scoring. Spanjolen plukket opp en løs ball i returrommet og banket ballen i krysset på halv volley. Dermed var opphentingen i gang for Tottenham.

Manchester United slo nesten umiddelbart tilbake, men Bruno Fernandes fikk sitt skudd stoppet av metallet, før Aaron Wan-Bissakas heading ble reddet på strek.

De to bommene skulle vise seg å bli skjebnesvangre. Etter at Heung-min Son og Eric Dier sløste bort hver sin store sjanse, satt 2–2-scoringen for Son.

Harry Kane fant lagkompisen på bakerste stolpe og Son kunne enkelt spasere inn 2–2. Dermed ble det poengdeling på Tottenham Hotspur Stadium.