SNART AVSPARK: Byggene i hovedstaden er dekorert med store plakater av fotballspillere.

VM-åpning i Qatar i kveld: − Situasjonen er spent

DOHA (VG) Qatar vet trolig ikke selv om det har vært verdt all kritikken å søke om å få arrangere fotball-VM.

Det tror iallfall den Doha-baserte professoren Craig LaMay før avspark mellom Qatar og Ecuador i kveld.

Han er amerikansk, men underviser i journalistikk i den lille VM-nasjonen i Midtøsten..

– Innbyggerne i Qatar er spent på hva som skal skje den neste måneden. Om noe kommer til å gå galt. Og om folk kommer til å fokusere på fotball eller menneskerettigheter. Jeg tipper begge deler, men situasjonen er spent, sier LaMay til VG.

Klokken 17 i ettermiddag skjer det noen har gruet seg til - og andre har sett frem til i 12 år.

Fotball-VM i Qatar er omsider et faktum.

Over én million tilreisende er ventet til det bittelille landet. Ny flyplass er bygd. Metroen er operativ. Hoteller har skutt til værs de siste årene. Alt takket være 2,6 millioner fremmedarbeidere, som ifølge mange har levd under svært kritikkverdige forhold.

– Det folk i Qatar lurer på, er hvorvidt landet vil takle å ta imot så mange besøkende. Vil transportsystemet takle alt sammen, under LaMay.

QATAR-KJENNER: Craig LaMay har bodd i landet siden 2017. Amerikaneren er tilknyttet Nothwest-universtet i Doha.

Han jobbet i Qatar første gang i 2013, og har bodd fast i landet siden 2017. En tredel av studentene hans kommer fra vertsnasjonen. Resten har opprinnelse fra 50 ulike nasjoner.

VG har vært i Doha siden onsdag. Bybildet har slett ikke vært preget av VM før denne helgen. Fortsatt er de store folkemassene fraværende på dagtid.

Qatar har hentet tusenvis av sikkerhetsvakter frar en lang rekke land i forkant av VM. Disse er synlige overalt i Doha.

– Hvor mye vil politiet tolerere hva gjelder provokasjon?

– Det siste Qatar ønsker er at en homofil blir arrestert eller trakassert, mener professoren.

– Jeg ville sagt det samme som om VG fant sted i USA: De vil tåle mye. Dette er en stor fest. Politiet i Qatar forstår det. Det de ikke vil akseptere er åpenbare provokasjoner, som når folk slåss i fylla. Men det ville politiet reagert på overalt i verden, legger han til.

QATAR: En familie fra Qatar henger langs havnepromenaden torsdag kveld.

VG har de siste dagene pratet med flere lokale på gaten i Doha. En av dem var en politimann, som skal jobbe på en av de åtte arenaene under OL. Han ønsket ikke navn eller bilde på trykk i VG.

Politimannen hadde registrert et regnbuesymbol ved én anledning etter at VM-turistene begynte å ankomme Doha.

– Barna trenger ikke å se slikt. De kan bli helt….

Mannen lot pekefingeren surre rundt tinningen sin, som for å markere at han mente at de fire barna rundt ham ikke har godt av det.

FIFA-president Gianni Infantino hevder på sin side at han har fått et løfte fra øverste hold om at homofile er trygge i Qatar. Det å være homofil kan straffes med fengsel i landet.

Temaet har vekket debatt uten Qatars grenser.

– Har denne debatten, som kanskje har vært tytdeligst i Nord-Europa, blitt lagt merke til i Qatar?

– Den irriterer dem til en viss grad, for Qatar har i mange år nå posisjonert seg som en internasjonal sportsdestinasjon. Det er bare det at fotball-VM er blant de aller største. Bekymringen for hva Europa mener om menneskerettigheter blir nok borte idet kampene sparkes i gang. Mine spørsmål handler mer om hva som skjer om to måneder. Vil noen bry seg da? spør Craig LaMay overfor VG.

Han har selv blitt arrestert to ganger i løpet av sin tid i Qatar. Begge gangene for det man i Vesten ville karakterisert som bagateller.

MEDIELÆRER: Craig LaMay under en undervisningstime i Doha.

Han beskriver det hele som «OK, og ikke så ille». Etter noen timer slapp han fri.

– Hva slags fremtid ser du for Qatar etter VM?

– De vil nok søke om å få OL på et tidspunkt, akkurat som Saudi-Arabia. Behovet for sportsbegivenheter forsvinner ikke. Spørsmålet mitt er hvorvidt det å være i medias søkelys vil gjøre landet mer liberalt eller bare stenge det enda mer enn i dag. Jeg tror fokuset hva gjelder sport i større grad vil rettes på Saudi-Arabia i fremtiden. Det er noe helt annet enn Qatar hva gjelder menneskerettigheter, sier Craig LaMay.

Han mener det negativt - for Saudi-Arabia.

– Tror du Qatar mener at VM er verdt det, med tanke på all den negative omtalen i deler av verden?

– Jeg tror ikke de vet det selv ennå. Men det finner vi ut. Det er nok av forskerne som kommer til å hoppe på denne oppgaven, sier medieprofessoren med base i Doha.