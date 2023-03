1 / 4 REKORD: Harry Kane jubler for mål nummer 53 for England. forrige neste fullskjerm REKORD: Harry Kane jubler for mål nummer 53 for England.

Harry Kanes jubelkveld: England med stor revansje i Italia

(Italia-England 1–2) Harry Kane var involvert i alt og satte scoringsrekord da den regjerende europamesteren ble slått i Napoli. England vant sin første tellende kamp over Italia på 46 år.

Det ble drama da Luke Shaw klarte å pådra seg to gule kort på få sekunder 12 minutter før slutt.

Italia trykket på med Leeds-kanten Wilfried Gnonto. Presset var nesten konstant de siste minuttene av EM-kvalifiseringskampen.

Men til slutt fikk England revansje for straffetapet i EM-finalen på Wembley for to år siden. Pluss mange vonde opplevelser mot Italia gjennom mange år. Kvelden var Harry Kanes.

Tottenham-spissen ble historisk med straffescoringen rett før pause. Ballen suste inn Gianluigi Donnarummas venstre hjørne mens Italia-keeperen sprellet i det motsatte.

Harry Kanes 54. landslagsmål gjør at han nå troner øverst på listen over målscorere for «Three Lions». Wayne Rooney har siden 2015 hatt rekorden. Han endte på 53.

Kane var like sentral i situasjonen som førte til straffesparket. Bukayo Saka slo en høy corner på bakre stolpe. Der ble det duell mellom Giovanni Di Lorenzo og Kane. Ballen gikk i Napoli-spillerens venstre arm hjemme på Stadio Diego Armando Maradona.

Dommer Srdjan Jovanovic reagerte først ikke, men Kane gikk voldsom på serberen.

VAR grep inn, Jovanovic forsvant ut på sidelinjen, og dømte straffe etter å ha sjekket videobildene.

Harry Kane var også involvert da England tok ledelsen 0–1. Spissens avslutning ble blokkert, men på returen fikk Declan Rice god tid på å smelle inn sitt tredje landslagsmål i West Ham-spillerens landskamp nummer 40.

På overtid før pause var England-spissen igjen i sentrum med et glimrende forarbeid. Innlegget kom på foten til Jack Grealish, men Manchester City-kanten traff ikke mål på gigantsjansen.

Men Italia kom tilbake.

Englands landslagssjef Gareth Southgate holder på Harry Maguire. Til tross for at midtstopperen sliter med tilliten i Manchester United. 10 minutter pause kom en stygg pasningsfeil fra Maguire, før han taklet på seg gult kort for fellingen av Nicolò Barella.

Feilen åpnet det engelske midtforsvaret.

SÅ RØDT: Luke Shaw fikk rødt kort, etter to gule, i løpet av bare ett minutt mot slutten av kampen.

Lorenzo Pellegrini fant debutantspissen Mateo Retegui. Den argentinskfødte 23-åringen gjorde som han har gjort 25 ganger på 33 kamper i den argentinske toppserien de to siste sesongene: Han hamret ballen i mål.

1–2 og nytt håp for Italia, som er tilbake etter å ha vært hjemmesittere under VM.

England avsluttet et rustent 2022 med å tape kvartfinalen i Qatar for Frankrike. Nations League var en liten katastrofe. Uten en eneste seier ble det nedrykk til B-nivået, mens Italia vant gruppen etter 1–0 og 0–0 mot England.

England har slått Italia i en privatkamp (2015) og en i kamp i Frankrike (1997). Men vi må helt tilbake til 1977 for å finne en seier i en tellende kamp (2–0 i VM-kvalik).

Nord-Makedonia slo Malta 2–1 i den andre kampen i gruppe C. Søndag møtes England og Ukraina på Wembley, mens Italia skal til Malta.