Seier mot Italia var ikke nok – Norge er ute av U21-EM

CLUJ, ROMANIA (VG) (Italia – Norge 0–1) Det ble spenning helt til siste spark på ballen, men Norge klarte ikke å ta seg videre fra EM-gruppen.

– Det er utrolig bittert at man atter en gang med det norske flagget på brystet ryker ut med minst mulig margin, sier Kjetil Rekdal på VG+ Sport etter kampen.

Norge sitt håp om avansement hang i en tynn tråd før kampen mot Italia. De måtte vinne med to mål, samtidig som Frankrike måtte slå Sveits.

Etter en drøy time fikk Erik Botheim et innlegg fra Antonio Nusa i beina, og på litt merkelig vis fikk Norges kaptein styrt ballen i det åpne målet.

Omtrent samtidig så økte Frankrike til 2–1 mot Sveits, og Norge trengte kun én scoring for å ta seg videre til en kvartfinale.

Dessverre kom aldri den siste avgjørende scoringen. Paradoksalt nok er det Sveits, som taper 4–1 mot Frankrike, som tar seg videre fra gruppa sammen med franskmennene.

– Vi har noe å gjøre i dette selskapet her. Vi får ikke uttellinga mot Sveits, og da hadde det vært lett å miste piffen. Men det gjør ikke denne gjengen her. Jeg er veldig stolt, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud til VG.

– Jeg er stolt, og jeg synes mange kan gå ut herfra med hevet hodet selv om vi ikke går videre. VI er en kroppsdel, en redning eller en dommeravgjørelse fra å gå videre. Det er marginer, sier Joshua Kitolano til VG.

Info Derfor gikk Sveits videre Norges gruppe endte slik:

Frankrike 9 poeng

Sveits 3 poeng

Italia 3 poeng

Norge 3 poeng

Siden tre lag endte på tre poeng, så er det innbyrdes oppgjør som avgjør hvem som går videre. Der har Sveits bedre målforskjell fordi de slo Norge 2–1 og tapte mot Italia 3–2 og scoret fem mål. Italia scoret bare tre i kampene mot Sveits og Norge, mens Norge kun scoret to mål. Vis mer

BARE NESTEN: Erik Botheims scoring var ikke nok for å ta seg videre.

Norge hadde flere sjanser til å øke ledelsen til 2–0. Både Osame Sahraoui og Nusa var nære scoringer, men den italienske målvakten sto frem med god redninger.

Italia var også nære med en avslutning i tverrliggeren.

Dessverre kom aldri den avgjørende scoringen. Dermed er Norge ute av U21-EM.

– Vi vinner 1–0, jeg mener det er meget sterkt levert. Så kan vi erge oss over at vi ikke får det andre målet. Men vi tapte ikke avansementet her, oppsummerer Tor Ole Skullerud i VGs studio etter kampen.

– Alt i alt gjør vi et ok mesterskap, men det hjelper ikke før man bryter barrieren med å ta seg videre, sier Rekdal.

Rett før dommeren blåste av kampen var Sahraoui inne i Italias 16-meter, før han ble blåst av for hands. Det var Norges kantspiller helt uenig i, og det var kraftige reaksjoner fra både Sahraoui og Kamanzi etter kampen.

– Det ser ut som den treffer låret, sier Skullerud etter kampen.

DEPPER: Osame Sahraoui og Christos Zafeiris depper etter å ha røket ut av U21-EM.

Det norske laget hadde satt seg selv i en vanskelig posisjon før den siste gruppespillkampen.

Norge måtte ha mål, og Leif Gunnar Smerud gjorde flere endringer fra start. Han endret formasjon til 4–4–2, og sparte flere av driblekantene fra start.

Det gjorde at førsteomgang ble sjansefattig og kjedelig, men da driblekantene kom på ble det fyrverkeri.

Dessverre ble det litt for sent for Norge.