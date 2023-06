FRA MOTSTANDERE TIL LAGKAMERATER? Erling Braut Haaland i duell med Joško Gvardiol.

Sky: Manchester City tilbyr gigantsum for midtstopper

Ifølge Sky i Tyskland er Manchester City og RB Leipzig i forhandlinger om stjerneskuddet Joško Gvardiol (21).

Sky erfarer søndag at Manchester City har lagt inn et bud på 90 millioner euro – altså over en milliard norske kroner – inkludert bonuser.

En overgang til Manchester vil gjøre kroaten til verdens dyreste midtstopper eventuelt.

Harry Maguire ble verdens dyreste midtstopper i 2019 da Manchester United kjøpte ham for 87 millioner euro.

Ifølge overgangsjournalisten Fabrizio Romano ønsker Leipzig minst 100 millioner euro.