POPULÆR: Haaland er naturlig nok en svært populær mann i egen hjemby.

Haaland overrasket barna i Bryne: − Enormt stas

BRYNE (VG) Dagen etter to mål mot Kypros, tok Erling Braut Haaland (22) turen innom Bryne for å besøke hallen som har betydd så mye for ham.

De skjønte lite hva som møtte dem, barna som hadde møtt opp på trening i Jærhallen onsdag ettermiddag.

For midt i økta kom byens aller største helt inn. I hallen hvor han selv har tilbragt enormt mange timer, stakk Erling Braut Haaland innom for offisielt å nyåpne hallen som har vært gjennom renovering.

– Hei, mister! sa Haaland til flere av barna. Spissen tok seg god tid til å ta selfies og skrive autografer.

– Det var dritkult! sa flere av barna om å få besøk.

– Det er enormt stas. Alles øyne blir jo rettet mot Bryne, sier markedssjef Bjørn Hagerup Røken i Bryne til VG.

Hallen har forsåvidt vært nyåpnet i ett år, men som Røken påpeker har Haaland vært litt opptatt med andre ting. Nå passet det at toppscoreren i Premier League og Champions League stakk innom.

De har så godt det lar seg gjøre forsøkt å holde stjernebesøket hemmelig for barna som er på «ivrig-trening» i Jærhallen. Et tilbud for de aller ivrigste fotballspillerne fra 5. til 7. klasse.

Ikke ulikt det Haaland selv var med på som ung.

DUKKET OPP: Erling Braut Haaland kom på overraskelsesbesøk hos barna i Jærhallen.

– Det er ganske stort. Det er ikke alltid man innser hvor stort det er, men det er jo som om Messi eller Ronaldo skulle kommet hjem. Det er helt vilt, sier markedssjefen.

Haaland har selv vært tydelig på at Jærhallen har betydd svært mye for den spilleren han har blitt.

– Jeg har mange som har hjulpet meg dit jeg er, aller mest familien på alle områder og ulike trenere, og så Jærhallen på stadion, den har betydd så utrolig mye, uttalte Haaland for noen år siden til Aftenbladet.

Erling Braut Haaland i Jærhallen som ung.

Forskere ved UiA UiAUniversitetet i Agder har også omtalt Jærhallen som en stor faktor i Haalands utvikling.

Når han nå er tilbake, er det med et stort bilde av seg selv på det som kalles «dryleveggen dryleveggenDryle - et dialektuttrykk for å skyte ballen hardt. ». Både nå og da Haaland spilte der har hallen alltid stått åpen.

– Det betyr jækla mye at han kommer innom. Det betyr mye for klubben, regionen og egentlig hele landet med den suksessen som han har, sier Brynes markedssjef.