COACHING: Ola Solbakken får instrukser fra Aasmund Bjørkan i Bodø/Glimts trenerteam.

VG erfarer: Ola Solbakken kastes rett inn på laget etter skadecomebacket

BODØ (VG) Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen gjør to endringer på laget som tapte for Tromsø i helgen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En skulderskade har gjort at Ola Solbakken ikke har spilt et eneste minutt på over to måneder, men nå kastes han rett inn på laget til Europa League-hjemmemøtet med sveitsiske FC Zürich, ifølge VGs informasjon.

Han erstatter danske Albert Grønbæk på venstrekanten. Samtidig kommer Lars-Jørgen Salvesen inn for Runar Espejord på topp.

Etter tapet for Tromsø antydet Kjetil Knutsen overfor Avisa Nordland at han hadde bommet på laguttaket da han ikke gjorde noen endringer på laget som spilte 1–1 i Eindhoven tre dager tidligere.

– Vil du ha hele elleveren eller hvor skal jeg begynne? spøkte Glimt-trener Kjetil Knutsen og gliste bredt da VG spurte om status på Solbakken på pressekonferansen onsdag ettermiddag.

Info Alt om Bodø/Glimt – FC Zürich i Europa League Hva: Bodø/Glimt – FC Zürich, 2. gruppespillskamp i Europa League gruppe A Hvor: Aspmyra, Bodø Når: Torsdag 15. september, klokken 21.00 TV: TV3+ (gamle Viasat 4) Forutsetningene: Bodø/Glimt har ett poeng etter 1–1 mot PSV i første kamp. FC Zürich tapte 1–2 i sin første kamp og kommer til Bodø med null poeng. Startelleveren ifølge VGs opplysninger: Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Marius Lode, Marius Høibråten, Brice Wembangomo – Hugo Vetlesen, Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Joel Mvuka, Lars-Jørgen Salvesen, Ola Solbakken Vis mer

Han ville ikke avsløre startelleveren, men bekreftet at Solbakken er i kamptroppen. Det samme er toppscorer Amahl Pellegrino, hvilket betyr at Knutsen har alternativer dersom Solbakken ikke er i stand til å holde hele kampen.

FC Zürich er ansett som den svakeste av Bodø/Glimts tre motstandere i gruppespillet, og dermed er onsdagens hjemmekamp svært viktig for muligheten til å ta seg videre til neste runde.

Med seier vil Glimt toppe gruppen ettersom kampen mellom Arsenal og PSV Eindhoven er utsatt på grunn av dronning Elizabeths død.