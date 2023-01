Enorm Arsenal-triumf mot Manchester United: − Blir ikke bedre enn dette

(Arsenal – Manchester United 3–2) 42 sekunder på overtid kom bekreftelsen på at Eddie Nketiah avgjorde toppkampen etter assist fra kaptein Martin Ødegaard.

Arsenal fikk betalt for en voldsom sluttspurt da Eddie Nketiah pirket inn en ball fra Martin Ødegaard rett foran mål. Etter kampslutt hoppet og jublet Ødegaard foran supporterne.

– Det blir ikke bedre enn dette. At seieren kom på slutten gjorde det veldig emosjonelt, sier Arsenal-manager Mikel Arteta til Viaplay.

Seiersmålet kom i 89. minutt, men en lang VAR-sjekk om mulig offside gjorde at stadion sto stille i to minutter. Da avgjørelsen kom, tok det av på Emirates. Håpet om Arsenals første ligatittel siden 2004 vokser.

– Utrolig seier, utrolig atmosfære, sier Arsenal-back Oleksandr Zinchenko.

– Det er en utrolig seier, måten det skjedde på. Det er slike kamper som definerer en sesong, sier Cesc Fàbregas, tidligere Arsenal-kaptein, til Sky Sports.

Info KAMPFAKTA:

Arsenal – Manchester United 3–2 (1–1) Mål: 0–1 Marcus Rashford (16), 1–1 Eddie Nketiah (23), 2–1 Bukayo Saka (52), 2–2 Lisandro Martínez (58), 3–2 Nketiah (89). Dommer: Anthony Taylor. Gult kort: Ben White, Arsenal, Antony, Luke Shaw, Manchester United Arsenal (4-3-3): Aaron Ramsdale – Ben White (Takehiro Tomiyasu fra 45.), William Saliba, Gabriel, Oleksandr Zintsjenko – Martin Ødegaard (Rob Holding fra 90.), Thomas Partey, Granit Xhaka – Bukayo Saka, Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli (Leandro Trossard fra 81.). Manchester United (4-2-3-1): David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane (Alejandro Garnacho fra 90.), Lisandro Martínez, Luke Shaw – Christian Eriksen, Scott McTominay – Antony (Fred fra 69.), Bruno Fernandes, Marcus Rashford – Wout Weghorst. Vis mer

GYLDEN DUO: Eddie Nketiah og Martin Ødegaard sto for seiersmålet.

Ligaleder Arsenals 16 seirer, to uavgjorte og ett tap på 19 kamper gir 50 poeng. Fem poeng mer enn Manchester City (spilt en kamp mer) og elleve poeng foran Newcastle og Manchester United.

– Det er en lang vei å gå, men som spiller føler du noen ganger at noe spesielt er i ferd med å skje, sier Fabregas.

Manchester United-legenden Paul Scholes følte at Arsenal så farligere ut da den fartsfylte kampen skulle avgjøres.

– Marcus Rashford så skummel ut for United, men det var ikke mye fra noen andre. Jeg følte hele tiden at Arsenal, med Saka, Martinelli, Nketiah og Ødegaaard, hadde et mål i dem, sier Scholes.

Så du denne godbiten fra Ødegaard?

Manchester United-stjernen kom best i gang da Marcus Rashford utnyttet sløvhet fra Arsenals midtbanespiller Thomas Partey og banket inn 1–0 fra distanse etter 17 minutter. Rashford har nå scoret i fem av de siste Premier League-kampene.

– Han er i sitt livs form, sier Nils Johan Semb, Viaplay-ekspert.

Seks minutter senere kom 1–1. Eddie Nketiah snek seg unna Aaron Wan-Bissaka og headet inn Granit Xhakas gode innlegg.

– Wan-Bissaka sover, sier Sky Sports-ekspert Gary Neville, tidligere kaptein for gjestene.

Neville mente at United hadde store problemer med at Arsenal-kantene Gabriel Martinelli og Bukayo Saka kom fri rettvendt foran 16-meteren.

– Arsenal passerer gjennom midtbanen. Det er limt sammen av Martin Ødegaard, sier Neville.

Åtte minutter etter hvilen gikk Arsenal opp i 2–1 etter et lurt skudd fra 20 meter av Saka. I 70. minutt holdt Saka på å gjøre nærmest en kopi, men stolpen var i veien.

– Han er en liten bløffer, han får motstandere til å tro at han for «hyggelig», men når han er på banen er han et annet dyr. Han har en fantastisk sesong, roser Fabregas.

Arsenal-keeper Aaron Ramsdale viste seg på godt og vondt etter 2–1. Først en glitrende redning på nytt Rashford-skudd, fulgt opp av en liten tabbe som ga 2–2.

Han fikk ikke ordentlig tak i en corner og ballen havnet i skummelt område. Lisandro Martínez kom foran Ødegaard og stupheadet inn 2–2 smått spektakulært etter timen spilt.

En halvtime senere kom målet som ga Arsenal-seier.

– Det er tøft nå, det var stille i garderoben, sier United-spiller Shaw til Viaplay.