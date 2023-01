HELT: Suarez blir hyllet av fansen etter en fantastisk debut.

Suarez med hattrick i debuten

Den tidligere Barcelona- og Liverpool spilleren noterte seg med et hattrick på 38 minutter i debuten sin for Gremio.

Luis Suarez var kontraktløs hele sommeren, etter å ha spilt for barndomsklubben Nacional i Urguay. Nylig signerte han for den brasilianske 2-divisjonsklubben Gremio, der han i går sørget for et hattrick i debuten sin mot Sao Luiz.

Hattricket sørget for at Greimo kunne løfte trofeet «Recopa Gaúcha», som er en supercup-turnering i Brasil.

Dette er spiss-legenden sitt første hattrick på under 45 minutter, siden kampen mot Norwich i 2013/2014 sesongen. Den gang noterte han seg 4 mål, der 3 ble scoret før det 35 minutt for merseyside-klubben.