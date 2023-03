PÅ PODIET: FIFA-president Gianni Infantino under torsdagens pressekonferanse i Rwanda.

Infantino med voldsomt medie-oppgjør: − Hvorfor er dere så slemme?

KIGALI (VG) Først ble han gjenvalgt som FIFA-president uten motkandidat. Deretter tok Gianni Infantino (52) et voldsomt oppgjør med media.

– Hvorfor er dere så slemme?

Slik startet torsdagens pressekonferanse i Rwanda. FIFA-kongressen var over. Delegater fra hele verden hadde forlatt salen.

Nå skulle Gianni Infantino svare på spørsmål fra pressen. Han åpnet med en femten minutter lang monolog. Pressekonferansen pågår fortsatt.

– Jeg forstår ikke hvorfor dere alltid skriver at FIFA bare handler om penger. At det bare handler om å tjene penger. Jeg kan love at FIFA handler om fotball. Ikke penger. Vi trenger imidlertid penger for at fotballen skal vokse, sa den mektige fotballederen.

Les også NFF-seier på FIFA-kongressen: – Det beste vi kunne håpe på KIGALI (VG) Det norske diplomatiet virket på FIFA-kongressen i Rwanda: FIFA forplikter seg til å studere fotball-VM i…

Han trakk frem Premier League som et eksempel og fortalte at den engelske toppdivisjonen tjener like mye på ett år som det FIFA tjener på fire år.

– Men det er en viktig forskjell: I Premier League deles pengene ut til 20 engelske klubber. Vi derimot, distribuerer penger til 211 land over hele verden.

Infantino fortsatte med å peke på hvordan forslag fra FIFA – etter hans syn – alltid møter kritikk.

– Hvorfor angripes alltid FIFA? Det kommer hele tiden! Noen sa en gang at FIFA er fotballens Robin Hood. Jo, kanskje litt. Men vi stjeler ikke fra de rike. Vi gir til både fattige og rike, sa han.

Og så igjen:

– Hvorfor kommer alle disse angrepene på FIFA og FIFA-presidenten?

Blant journalistene i salen var det mange som tenkte tilbake på en spesiell pressekonferanse med Infantino før fotball-VM i Qatar. Det gjorde Infantino selv også:

– På den pressekonferansen, i Doha, så sa jeg at jeg visste hvordan det var å bli diskriminert. Men i stedet for å rapportere det, så skrev dere at jeg hadde rødt hår og fregner. Dere trenger ikke like meg, eller elske meg! Dere kan kritisere meg i kommentarartikler. Men vær så snill å forholde dere til fakta, sa han.

– Noen av dere gir alltid spalteplass til noen som vil kritisere FIFA, fortsatte han.

Han åpnet kongressen med å følge Rwandas president Paul Kagame til sin plass i Kigali. Kagame fikk 98 prosent av stemmene ved forrige valg og anklages for omfattende menneskerettighetsbrudd.

«My dear brother» kalles han av Gianni Infantino.

FIFA-presidenten sammenlignet også sin egen presidentkampanje i 2016 med måten Rwanda reiste seg på etter folkemordet i landet i 1994. Da ble nesten én million mennesker drept i løpet av 100 dager.

En journalist fra The Athletic tok opp dette på torsdagens pressekonferanse. Han spurte om Infantino virkelig hadde sammenliknet presidentkampanjen sin med Rwandas måte å reise seg på etter folkemordet.

Infantino reagerte sterkt:

– Det er utrolig at du kan tolke det jeg sier som en sammenlikning med noe av det verste som har skjedd noensinne. Har du vært i minnemuseet? Dra dit! Dra dit! Jeg respekter jobben din veldig mye, men jeg ville aldri sammenliknet mitt liv med en slik tragedie, svarte Infantino og fortsatte:

– Dette landet er så inspirerende for så mange mennesker. Det har skjedd så mye. Når vi kommer med våre små problemer, burde vi være mer ydmyke. Det er alt jeg sa.

Han fikk ikke den reaksjonen han håpet på i salen.

– Du kan bare sitte der og riste på hodet. Det hjelper ingenting, sa FIFA-presidenten.