Vålerenga Fotball AS gikk med et underskudd på 42,8 millioner kroner forrige sesong.

Vålerenga AS gikk i rødt

Vålerenga Fotball AS fikk et underskudd på 42,8 millioner kroner forrige sesong, melder Nettavisen.

Neste mandag holder Vålerenga Fotball Elite årsmøte, og klubben melder at Vålerenga AS gikk med et solid underskudd. Ifølge Nettavisen er det Magni Sport og Tor Olav Trøim som tar regningen.

Mangemilliardæren Trøim eier både Vålerenga Fotball AS og Magni Sport.

Vålerenga-styrets mål har vært at klubben skal klare seg uten tilskudd fra eierselskapet. Det klarte Vålerenga i både 2020 og i 2021, men altså ikke i fjor.

