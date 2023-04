INGEN SIGNAL: Dommer Sivert Øksnes Amland sjekker VAR-skjermen på Briskeby.

VAR-trøbbel i Eliteserie-starten

VAR-skjermene fungerer ikke på tre av arenaene underveis i den pågående Eliteserie-åpninger, melder TV 2.

Video assistant referee (VAR) er et nytt hjelpemiddel for dommerne i Norge. I tvilsomme situasjoner, skal dommerne kunne få hjelp av et ekstra team med dommere og se på videobilder i reprise for å fatte den riktige beslutningen. Mandagens Eliteserie-åpning er første gang dette blir brukt i norsk seriefotball.

Men rettighetshaver TV 2 rapporterer om problemer med VAR-skjermene i tre av de fem kampene som startet kl. 17.00: Hamkam-Sandefjord, Sarpsborg 08-Bodø/Glimt og Tromsø-Molde.

Ifølge dommerdelegat Espen Berntsen i Hamkam-Sandefjord, er det snakk om teknisk trøbbel med signaler.

– Dette ligger utenfor vårt herredømme heldigvis, så dette får de med kunnskap og kjennskap ta seg av. Så får vi dømme fotball, sier Berntsen til TV 2.

Under kampen mellom Sarpsborg 08 og Bodø/Glimt ble en Sarpsborg-scoring annullert for offside ved hjelp av VAR-teamet, men dommer Ola Hobber Nilsen var da ikke ute og så på noe skjerm. Dommerne pleier ikke det ved offside-tilfeller.

Norges Fotballlforbund (NFF) varsler at dommersjef Terje Hauge vil være tilgjengelig for kommentar etter runden er ferdigspilt.

Tidligere mandag vant Rosenborg 1–0 over Viking: