Spania fikk juling – Norge møter Japan i åttedelsfinalen

(Japan–Spania 4–0) Spania fikk juling av et uhyre effektivt Japan, som sørget for gruppeseier og dermed møter Norge i åttedelsfinalen i VM.

Japan møtte et Spania som har vært i storform etter EM. Før oppgjøret hadde Spania spilt 15 kamper, hvor de hadde vunnet 13, spilt én uavgjort og kun tapt én kamp.

Etter en sjokkerende førsteomgang, der det sto hele 3–0 til pause, var det Japan sikret gruppeseieren etter 4–0 og en ydmykelse av Spania. Japan møter Norge i åttedelsfinalen på lørdag.

– Vi har fulgt kampen på hotellet og er imponert over tempoet og effektiviteten det japanske laget viste. De lyktes godt i taktikken med å ligge i 5-4-1 mot et ballbesittende Spania, og var imponerende direkte og effektive på kontringene. Det blir nok et annerledes kampbilde når vi møter dem. Vi skal legge en god plan og være godt forberedt på lørdag, sier landslagssjef Hege Riise etter kampen.

SJOKKERTE SPANIA: Japan vant 4–0 mot Spania.

Det var allerede klart at både Spania og Japan var videre før oppgjøret. Spania kunne ta gruppeseieren dersom de spilte uavgjort eller vant, mens Japan måtte vinne for å bli gruppevinner.

Japan og Hinata Miyazawa sørget for ledelse etter bare 12 minutter.

Et drøyt kvarter senere skjøt Riko Ueki ballen via en spansk forsvarsspiller og i mål, og sørget for 2–0 etter kun 29 spilte minutter. Samme kvinne sendte ballen til Miyazawa ti minutter senere, som sørget for at Japan kunne gå til pause på stillingen 3–0.

– Det er tredje gang de angriper og tredje gang de scorer. Jeg sa det på 2–0, og nå skjer det samme på 3–0. Det er nesten komikveld her nå, sier NRKs kommentatorer Christian Nilssen.

Men Japan var ikke ferdige der. Mina Tanaka økte ledelsen til hele 4–0 etter drøyt 80 minutter spilt.

YDMYKET: Barcelona-spilleren Salma Paralluelo slet med å utfordre japanerne.

– Forsvarsspillet til Spania er horribelt, krise og meningsløst. Dette er pinlig for Spania, sier NRKs kommentator Christian Nilsen.

Det var første gang Japan kunne gå seirende ut av et oppgjør mot Spania på dette nivået.

– De ligger kompakt og defensivt. Spania har mye ball, nesten 80 %, men de kommer altså ingen vei med det, sa NRKs ekspertkommentator Ingrid Kvernvolden i pausen.

Japan skal opp mot Norge i åttendedelsfinalen på lørdag.