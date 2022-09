Solbakken-tirade mot Normann-valg: − Tonedøvt

ULLEVAAL (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken (54) freste mot Mathias Normanns (26) valg om å fortsette i russisk fotball.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var riktignok ingen overraskelse at Normann var utelatt fra landslagstroppen som skal spille mot Slovenia og Serbia i slutten av denne måneden.

Det var allerede varslet.

For en uke siden uttalte landslagssjefen at han var «overrasket» over Normanns valg av arbeidsgiver denne sesongen og at det gjorde ham uaktuell for Norge-spill.

Mandag var Solbakken langt mer tydelig.

– Det er et totalt uforståelig valg. Han fikk en klar hentydning på hva konsekvensene skulle bli før han tok den endelige avgjørelsen. Jeg synes det er tonedøvt av ham og de eventuelle rådgivere som står bak det her, sier Solbakken og fortsetter:

– Jeg har egentlig godt inntrykk av Normann personlig, men det her er skivebom som vanskelig kan være større, sier Solbakken til norsk presse mandag.

VG har kontaktet Mathias Normann, hans agent og hans far for en kommentar. Ingen har foreløpig besvart våre henvendelser.

Da VG spurte Solbakken om han kunne garantere om han hadde gjort det samme uansett posisjon og betydning for laget, så avbrøt Solbakken midt i spørsmålet.

FÅR KRITIKK: Mathias Normann, her avbildet under en landslagssamling ved en tidligere anledning.

– Det du egentlig spør om er om jeg hadde gjort det samme om Erling Braut Haaland hadde meldt overgang til Dinamo Moskva nå, så hadde han ikke vært med. For ja, det er helt riktig, sier Solbakken.

– Og det kan du garantere?

– Det er veldig lett å garantere. Det blir vanskelig å arrestere meg på den i fremtiden også, sier Solbakken.

Normann spilte forrige sesong for Norwich, på utlån fra russiske Rostov. Før 2022/23-sesongen var han ryktet til flere klubber og var nær en overgang til italienske Lecce.

Mandag forrige uke ble det meldt i russiske medier at han hadde gjennomført den medisinske testen i Dinamo Moskva, og at han dermed lånes fra Rostov og videre til hovedstadsklubben.

– Grunnen til at dette ble en fin løsning, er at jeg helst ikke ville gå tilbake til Rostov, som er nærmere grensen til Ukraina. Det er tryggere og en mye større klubb i Moskva, sa Normann til TV 2 forrige helg.

I samme intervju fortalte Normann at hvis det er «én ting jeg har i lært i min karriere, er det at man ikke blander politikk og fotball».

I etterkant har overgangen høstet skarp kritikk, blant annet fra John Carews tidligere agent, Per A. Flod (71) som fnøs Normanns påstand om at han ikke vil blande sport og politikk.

– Jeg ville aldri medvirket i det. Det er i hvert fall sikkert. I den situasjonen vi er i nå, er det helt uforståelig. Karrieremessig er det nærmest selvmord, sa Flod til VG.