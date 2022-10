SVEVER VIDERE: Erling Braut Haaland scoret to nye mål foran hjemmefansen på Etihad i lørdagens 3–1-seier over Brighton. Både medspillere, kameramenn og supportere følger nordmannens prestasjoner.

The Times-profil overrasket over Haaland-oppførsel: − En global megastjerne

MANCHESTER (VG) Paul Hirst mener Manchester City var kloke som godtok en omtalt utkjøpsklausul i Erling Braut Haalands kontrakt - og er overrasket over hvordan jærbuen fremstår som person.

Publisert: Nå nettopp

Samtidig er The Times-skribenten kritisk til byrival Manchester United som lot nordmannen slippe til Borussia Dortmund vinteren for snart tre år siden. Ifølge The Athletic har City godtatt at utenlandske klubber kan løse Haaland ut av hans nåværende avtale for 200 millioner euro sommeren 2024.

– Jeg har tenkt en god del på dette. Jeg ser logikken. For hvis det var en av betingelsene for å få Haaland, er det fortsatt verdt å få ham hit hvis han scorer masse mål de sesongene han er her, sier Hirst til VG.

Den engelske journalisten og kommentatoren i anerkjente The Times har jobbet med begge Manchester-klubbene i en årrekke.

– Jeg husker da Man. United prøvde å få ham fra Salzburg. Da var en av grunnene til at United trakk seg at de ikke ville gå med på en klausul lignende den Haaland har nå. For meg er det tullete, sier Hirst og utdyper.

– Han var 2,5 år i Dortmund. Hadde han vært i United i den perioden, hadde han scoret masse mål. Og da brukte de Anthony Martial, Marcus Rashford, Odion Ighalo, Edinson Cavani... De kunne hatt Haaland! Selv om det var en «yngre Haaland», kunne han scoret minst 20 mål i sesongen. Det var en stor, tapt mulighet for United.

I lørdagens kamp mot Brighton scoret Haaland for 16. og 17. gang i Premier League. Det er flere nettkjenninger enn 12 av de andre lagene i serien har klart totalt denne sesongen – inkludert United.

Hverken manager-pappaen Alfie Haaland eller advokaten Rafaela Piementa, som overtok agentvirksomheten til avdøde Mino Raiola (54) i vår, har kommentert rapportene om Haalands City-klausul. Flere kilder opplyser imidlertid overfor VG at opplysningene medfører riktighet.

– Det er slik fotball er blitt nå. Spillerne har mye større makt. Jeg mener at City var nødt til å akseptere det. Det var en del av avtalen, sier Hirst.

The Times-profilen har vært en fast del av miljøet som jobber inn mot City og United over lang tid, også denne sesongen. Han har sett flere store stjerner i aksjon, men ingen av dem har vært helt som den norske 22-åringen fra Jæren.

– Det som slår meg, er måten han har tilpasset seg Premier League. Han er skapt for det. Du kan se at han er veldig selvsikker. Det er også imponerende hvordan han er med lagkameratene. Jeg har sett så mange spillere som har kommet opp på det nivået her for så å miste hodet helt, men han er ikke en primadonna. Det er overraskende hvordan han er. Han er ganske reservert.

ANERKJENT SKRIBENT: Paul Hirst skriver for The Times.

Sky Sports-ekspert og tidligere United-spiller Gary Neville (47) oppfordret sist måned innbyggere i England til å kjøpe billetter på arenaer hvor Haaland spiller kamp for å oppleve noe helt spesielt på nært hold.

– Dette City-laget har vært så suksessfullt, men de har ikke hatt en global megastjerne her før Haaland. Sergio Agüero var en fantastisk spiller, men han hadde aldri en relasjon til media. Så ingen kjente egentlig til hvordan han var utenfor banen. Kevin De Bruyne er også en glitrende spiller, blant topp fem i verden, men han har en rolig personlighet. Haaland har alt. Han er den beste spillere i verden for øyeblikket og en større stjerne enn City noen gang har hatt, mener Paul Hirst.

SLAKTOFFER: Da oksen fra Jæren brukte muskler mot Adam Webster, ble Brighton-stopperen liggende igjen på bakken før 1–0-scoringen lørdag ettermiddag.

Ifølge trener Pep Guardiola (51) er det Haalands personlige egenskaper som har imponert ham mest.

–Jeg er overrasket over mentaliteten hans, uttalte Guardiola foran VG og rundt 40 andre journalister sist uke.

Spanjolen er i gang med sin syvende sesong i Manchester City. I fire av de fem siste årene har Guardiola ledet laget til Premier League-tittelen. Han forteller at de visste om ferdighetene til Haaland før de signerte ham fra Dortmund, men at han har blitt positiv overrasket på treningsfeltet og i kamper.

– Han er alltid fokusert. Det er jo så vanskelig å score når du ikke har mye ballkontakt, men han er alltid «der» og tenker at hans øyeblikk vil komme. Han kobler aldri av. Aldri, aldri. Og det er det viktigste, sier Guardiola.

GODT FORHOLD: Haaland tok til seg instrukser fra Guardiola under matchen mot Brighton. Ikke lenge etterpå viste nordmannen klasse da han sendte City i ledelsen.

Hirst har gjort seg flere betraktninger etter å ha hørt Guardiola omtale Haaland de siste tre månedene, noe han har skrevet om i The Times. Overfor VG gjør Hirst en sammenligning med tidenes City-toppscorer, Sergio Agüero (34). Argentineren noterte seg for 260 nettkjenninger i lyseblått fra 2011 til 2021.

– Pep hadde et forhold til Agüero som gikk opp og ned. Noen ganger elsket Pep ham, men det var bare etter at Agüero begynte å bidra mer i det oppbyggende spillet og i presspillet. Det har Haaland gjort fra den første kampen. Det er nok en av grunnene til at Pep er så fornøyd med ham.

Haaland har foreløpig 22 mål på 15 opptredener for City.

– Det skjer en gang iblant at du har en spiller i Premier League som alle liker. Det var slik med David Silva. Alle beundret det han gjorde. Slik tror jeg det er med Haaland også. Hvis du snakker med en United-supporter, vil han eller hun si at Haaland er fantastisk. Det er ingen som nekter for det. Haaland er beundret av fansen til alle klubbene. Selv om du er nøytral, ønsker du å se ham i aksjon, sier Hirst.

Neste mulighet er i Tyskland på tirsdag. Da vender Haaland tilbake til Borussia Dortmund og supporterne som utgjør «Die gelbe Wand». City er allerede klare for sluttspillet i Champions League med to kamper igjen av gruppe G, men nordmannens gjensyn med gamleklubben er ventet å bli spesielt.