EXIT ANFIELD?: Fabinho skal være ønsket av saudiarabiske Al-Ittihad.

The Athletic: Saudiarabisk klubb forbereder bud på Fabinho

Al-Ittihad skal være i ferd med å levere et bud på 40 millioner pund for Liverpools brasilianske stjerne.

David Ornstein og The Athletic skriver torsdag at Al-Ittihad gjør seg klare til å by 530 millioner norske kroner for Fabinho.

Al-Ittihad har allerede hentet Karim Benzema (Real Madrid) og N’Golo Kanté (Chelsea) i dette overgangsvinduet, og nå kan Fabinho bli den neste stjernen inn dørene.

Også Liverpool-kaptein Jordan Henderson er heftig linket til Saudi-Arabia.

33-åringen skal ha fått et lønnstilbud på 9,2 millioner kroner i uken fra Al-Ettifaq, der tidligere Liverpool-spiller Steven Gerrard nylig tok over trenerjobben.