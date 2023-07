SVENSK CUPMESTER: Per Mathias Høgmos og kaptein Samuel Gustafson etter at de vant finalen i Svenska Cupen i mai.

Høgmos Häcken videre i Champions League-kvalifiseringen

(The New Saints – Häcken 0–2, 1–5 sammenlagt) Høgmos Häcken tok seg enkelt videre i første runde av Champions League-kvalifiseringen.

Etter snaut 20 minutter spilt scoret Ibrahim Sadiq og kunne sørge for at Häcken kunne gå opp i en tidlig ledelse mot Wales-laget The New Saints.

På overtid setter Momodou Lamin Sonko inn 0 - 2, og Høgmos Häcken kunne ta seg enkelt videre til andre runde med seier 1 - 5 sammenlagt.

Det første oppgjøret i Sverige endte med 3 - 1-seier til svenskene, noe som gjorde at de hadde et solid utgangspunkt før returkampen på bortebane i Wales.

Per-Mathias Høgmo er Häckens hovedtrener og har gjort stor suksess siden han tok over Göteborg-laget, som vant Allsvenskan sist sesong.

Even Hovland, Tomas Totland og Ola Kamara er en del av spillertroppen. Nylig forlot Lars Olden Larsen de gule- og svartkledde.

For å komme til gruppespillet i Champions League må de ta seg gjennom fire kvalifiseringsrunder. I den andre runden møter de vinneren av oppgjøret mellom Ferencvaros og Klaksvik.

Ungarske Ferencvaros, med Kristoffer Zachariassen og Tokmac Nguen på laget, møter færøyske Klaksvik – der Magne Hoseth er hovedtrener og Daniel Berg Hestad er assistenttrener – til returoppgjør i Budapest onsdag. Den første kampen endte 0–0.