NERVØS: Han har spilt Liverpools to siste Champions League-finaler, men vil nok være like spent i kveld som da han var med selv i 2005 (seier) og 2007 (tap). Foto: TROND JOHANNESSEN

Carragher til VG: – Får han sjansen, dreper han deg

Publisert: 26.05.18 16:35 Oppdatert: 26.05.18 16:59

FOTBALL 2018-05-26T14:35:38Z

KIEV (VG) De fleste regner Real Madrid som klar favoritt i kveld, men det vil ikke denne mannen være med på.

Jamie Carragher er født i Bootle, noen små minutter nordvest for Anfield. Han er en scouser , og da tror man på kraften av Liverpool, den som gjorde at laget han spilte på snudde 0–3 til seier over Milan i 2005-finalen.

– Gapet mellom Real Madrid og Liverpool er mindre enn det var mellom Milan og Liverpool den gangen. Real Madrid er kanskje knepne favoritter, på grunn av erfaringen, men jeg mener Liverpool har vært best i Champions League denne sesongen, sier Carragher til VG.

– Vi er synonyme med suksess i europeisk fotball, og det er en spesiell mystikk rundt klubben vår. Det er utrolig at en by med en halv million innbyggere har vunnet turneringen fem ganger, mener den tidligere forsvarskjempen.

Vi får 12 minutter med Viasat-eksperten på Royal Congress Hotel i Kiev, en halv times trafikk-kaos unna NSC Olimpiyskiy, en avsperret stadion i en avsperret hovedstad. En Champions League-finale stopper en hel by, så gjenstår det å se om Liverpool kan stoppe tidenes beste Champions League-lag.

Liverpool kan begynne med å stoppe tidenes beste målscorer i turneringen. Jamie Carragher var med på å gjøre det noen ganger, da Cristiano Ronaldo var i Manchester United.

– Men det er en annen Ronaldo nå enn han vi møtte. Da handlet det mye om å nekte ham rom, nå handler det ikke om å stoppe overstegfinter eller driblinger. Nå er han kanskje den beste målscoreren vi har sett. Nå er det en Ronaldo som bare venter på det rette øyeblikket. Får han den sjansen, da dreper han deg, så det gjelder å være så ekstremt påpasselig inne i 16-meteren, men det er vanskelig å forholde seg til, sier Carragher, og minner om Ronaldos to mål i finalen mot Juventus for ett år siden.

– Har du sett statistikken hans mot Liverpool?

– Er den god?

– 11 kamper, syv seire, tre tap, men bare tre scoringer?

– Så vi forsvarte oss godt mot ham, ha-ha. Men kampene den gangen (Liverpool-United) var alltid veldig tette og jevne, så det var ikke lett å være angriper.

Cristiano Ronaldo har scoret i tre av sine fem finaler, og vunnet fire av dem. Han er best i store kamper.

– Ja, det er det de største spillerne har i seg, og det må Liverpools spillere også hente frem. Kan de stoppe Ronaldo, er mye av jobben gjort, sier Carragher, som også mener det er en nøkkel å drive opp tempoet, slik Tottenham greide da Real Madrid ble slått 3–1 på Wembley i gruppespillet.

– Jeg tror dét er måten å slå Real Madrid på. Liverpool må gjøre dette til en Premier League-kamp, spille med høy energi. Hvis Kroos og Modric får styre kampen med pasningsspillet sitt, er det trøbbel, sier han.

Jamie Carragher ble fullstendig overmannet av Milans tempo i finalen i 2005. Paolo Maldini scoret først, og før pause hadde Hernan Crespo økt ledelsen to ganger. Liverpool hadde egentlig tapt ved pause i Istanbul, men endte opp med å vinne likevel.

– Hva husker du fra minuttene før kampen og marerittet i 1. omgang?

– Vel, det var mye nerver, og er du for nervøs går det utover prestasjonen. Kanskje var vi litt for nervøse den gangen? undrer han.

– Det er bare å håpe at nervene ikke «tar over» og ødelegger prestasjonen i dag. Vi må kunne kontrollere nervene, og derfor er starten på kampen veldig viktig, de fem-seks første minuttene, at den første pasningen sitter, at man kommer skikkelig i gang. Dette er den største kampen i livet til Liverpools spillere, for Real Madrid er det jo ikke slik, sier Carragher, og ler av at kompisen, den gamle Manchester United-spilleren Gary Neville, har meldt at han stikker på ferie hvis Liverpool vinner.

De fleste United-supportere håper nok at den gamle helten Cristiano Ronaldo vinner.

– Jeg tror mange i England håper på en engelsk seier, men ikke de største rivalene. Men det er det ingen Liverpool-supportere som bryr seg noe om, sier Carragher med et smil.