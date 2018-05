KLAR FOR HATKAMP: Lillestrøms Erling Knudtzon. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/ NTB scanpix

Knudtzon før derbyet: – Lært opp til å hate Vålerenga

VALLE/ÅRÅSEN (VG) Både VIF- og LSK-leiren forbereder seg på lørdagens hatkamp i hovedstaden. Erling Knudtzon (29) er klar på hvorfor derbyet betyr så mye for alle involverte.

– Jeg mener det er den største kampen i Eliteserien, sier Vålerenga-trener Ronny Deila når VG møter ham på treningsfeltet et par dager før lørdagens kamp mot Lillestrøm.

Det er en av de aller største klassikerne i Norge, og under helgens «derbylørdag» skal Vålerenga - Lillestrøm spilles for første gang på Intility Arena. Både Daniel Fredheim Holm og tidligere Vålerenga-spiller Freddy dos Santos er enige med VIF-sjefen om at det ikke finnes lignende oppgjør i Norge.

– Ja, jeg er enig. Det er denne kampen det er mest trøkk rundt, og det er en kamp man gleder seg til. Det skal bli gøy, sier Fredheim Holm.

– I mine mine øyne er det den største kampen i Eliteserien i løpet av et år, men det er sikkert noen i Trondheim og Bergen som mener noe annet, sier dos Santos, som har ti sesonger bak seg i den blå drakta.

– For det første er det rammen rundt. Det er en fantastisk atmosfære som gjør at den hever seg over et vanlig eliteserienivå. Selve kampene i seg selv har aldri vært spesielt vakre eller verdt å prate så lenge om. Det kan bli annerledes nå som den skal spilles på kunstgress for første gang - mer spillende og ikke bare fighting og dueller, legger han til.

– Lært opp til å hate Vålerenga

Det er det nærmeste man kommer et derby i Oslo. Bare 18 kilometer og en halvtime med bil nordøst for Intility har Lillestrøm-spillerne en av sine siste treninger på Åråsen før lokaloppgjøret.

– Jeg har blitt lært opp til å hate Vålerenga, men hat er det nok ikke. Det er de desidert beste kampene å vinne, og de desidert verste kampene å tape. Det er ikke sånn at jeg ønsker Vålerenga ned, for da hadde vi gått glipp av disse kampene. Men jeg ønsker de ikke høyt opp på tabellen heller, for å si det sånn, sier Erling Knudtzon som har vært i LSK siden 2010, og før det tre år Lyn.

– Jeg har blitt lært opp til å ikke vært glad i Vålerenga, men det er viktig at vi har to sånne klubber som kan rivalisere og skape stemning. Det er spesielt å møte Vålerenga. Det er godt vi har dem her, men noe mer enn det... Nei, jeg er vel ikke glad i dem, sier lagkamerat Frode Kippe.

– Vi får se om det smeller litt

Han havnet i brytekamp med Azar Karadas da Lillestrøm spilte 1–1 mot Brann på Åråsen forrige serierunde. Mot Vålerenga har han blant annet hardt et Kung Fu-spark mot Daniel Fredheim Holm, og utelukker ikke enda mer trøkk mot Vålerenga.

– Har du noen flere triks på lager?

– Vi får se hva jeg kommer på i farta. Det er ikke alltid så godt planlagt alltid, men det er de kampene her som betyr litt ekstra som gjør at det kan koke litt. Jeg håper å ha det tenningsnivået jeg vet jeg er best når jeg har. Så får vi se om det smeller litt, men jeg får prøve å beherske meg, sier Kippe.

Her kan du se hvordan det gikk da Kippe og Karadas barket sammen på Åråsen.

– Så du utelukker ikke at det blir noen tjuvtriks?

– Det kan det alltids bli, og tøffe dueller blir det helt sikkert. Så får vi håpe jeg får seirende ut og at det blir en fair og jevn match. Men vi skal gjøre alt vi kan for å trykke til Vålerenga og vinne duellene.

