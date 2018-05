UNDER PRESS: Tor Ole Skullerud er ingen populær mann blant Strømsgodset-fansen for tiden. Foto: Anders Tøsse / NTB scanpix

Supporterleder om Skullerud: – Mange ønsker at han skal gå nå

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 23.05.18 11:13

Strømsgodset-fansen har bedt om et møte med klubben for å diskutere den sportslige krisesituasjonen.

Med ni poeng på elleve kamper er drammensklubben på kanten av nedrykkssonen, og fansens tålmodighet er i ferd med å renne ut.

– Derfor har jeg spurt klubben om vi kan møtes. Det er en del ulike meninger i et supportermiljø. Når folk er så frustrerte, ønsker de å møtes for en uformell prat med god takhøyde slik at man kan få svar på det man lurer på, sier Godsetunionens leder Thor Arne Hanssen.

Snakket med Skullerud i to timer

Det er ingen tvil om at det stormer rundt Strømsgodset etter helgens brutale 4-0-tap mot Kristiansund – lagets sjette strake kamp uten seier i Eliteserien (0–1–5).

Ifølge Drammens Tidende holdt sportssjef Jostein Flo lange møter hele tirsdag, inkludert en to timer lang telefonsamtale med hovedtrener Tor Ole Skullerud . Som enkelte av supporterne har mistet tilliten til.

– Jeg mener at man må finne en løsning på problemet som ligger der – snarest! Mange ønsker at han skal gå nå, sier Hanssen, som selv har en litt mer tålmodig holdning:

– Jeg synes man skal prøve å finne roten til problemet først. Kan man det, er det best å løse det langsiktig. Men hvis man ikke finner en løsning på det, er det kanskje ikke noe annet valg enn å bytte trener.

Ingen endringer denne uken

Et trenerbytte er i hvert fall ikke den umiddelbare planen i Strømsgodset. Sportssjef Flo har ikke besvart VGs henvendelser, i likhet med daglig leder Dag Lindseth Andersen, men beskriver situasjonen slik i et intervju med Drammens Tidende :

– Vi ser selvfølgelig at dette ikke er bra nok. Likevel skal vi jobbe hardt internt. Det er ikke snakk om å gjøre noen endringer den uken her.

– Den veien skal vi gå sammen med Tor Ole (Skullerud) og den skal han klare å komme ut av. Det er sterke krefter i motgang, men du må ha både tro og vilje til å gjøre noe med det. Det har både Tor Ole, jeg og spillerne.

Men like etter helgens 4-0-tap mot Kristiansund utstrålte ikke Skullerud mye tro og vilje.

– Dette er helt fryktelig. Det er tungt, vondt og det er i grunn vanskelig å finne passende ord til hva jeg føler nå, sa Strømsgodset-treneren.

Som trolig spiller for jobben sin i de neste kampene. Der er riktignok motstanderne i minst like vanskelige situasjoner som Godset selv: Først kommer Sandefjord på besøk til Drammen, så skal drammenserne møte Start i Kristiansand.