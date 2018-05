IKKE TIL VM: Adrien Rabiot, her i aksjon for PSG i cupfinalen mot Les Herbiers. Foto: Franck Fife / AFP

Rasende PSG-stjerne nekter å være VM-reserve: – En enorm feil

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 23.05.18 16:20 Oppdatert: 23.05.18 16:35

Adrien Rabiot (23) tok ikke lett på landslagstrenerens avgjørelse om å utelate ham fra VM-troppen.

Torsdag ble Frankrikes 23-mannstropp til VM i Russland offentliggjort. Den største overraskelsen var at landslagstrener Didier Deschamps utelot PSG -stjernen Adrien Rabiot til fordel for Sevilla-spiller Steven N’Zonzi.

Rabiot – fast inventar på PSGs midtbane, men kun seks landskamper på CV-en – ble plassert på en «reserveliste» bestående av elleve spillere som kan kalles inn dersom noen skulle bli skadet før VM.

Svarte ikke på SMS fra sjefen

Det er en status 23-åringen, som tidligere har havnet i håndgemeng med Zlatan Ibrahimovic , mener han er god for. Onsdag morgen avslørte avisen L’Équipe at en «rasende» Rabiot har sendt en mail til det franske landslaget for å informere dem at han nekter å være en del av reservene til den franske VM-troppen.

– Jeg leste mailen mandag ettermiddag og så at den var signert av Adrien, forteller landslagssjef Didier Deschamps ifølge Le Parisien like etter at Rabiots avgjørelse ble offisielt bekreftet av fotballforbundet.

– Jeg ringte ham og sendte ham en SMS for å få bekreftet at det virkelig kom fra ham. Han svarte meg ikke. Jeg fikk deretter en bekreftelse fra administrasjonen, og fortalte det til fotballpresidenten og PSGs president, sier Deschamps.

Han stilte onsdag ettermiddag til pressekonferanse i forbindelse med starten av Frankrikes forberedelser til VM, men som mange ganger tidligere er det ikke det sportslige som står i fokus for franskmennene inn mot et stort mesterskap. Før EM i 2016 tok «sextape-saken» mellom Karim Benzema og Mathieu Valbuena samt Mamadou Sakhos dopingsak mye av oppmerksomheten.

President-refs

Deschamps er ikke nådig i omtalen av Rabiot etter det han kaller en «overraskende» avgjørelse.

– Jeg kan forstå at han er svært skuffet over ikke å være med, men derfra til å ta en slik avgjørelse... Vi snakker om en ung spiller. Han utestenger seg selv. Han har gjort en enorm feil. Det er ikke plass til sånt på toppnivå, sier landslagssjefen.

Også den franske fotballpresidenten Noël Le Graët har kommet med en uttalelse om Rabiot.

– Reaksjonen hans er svært overraskende. Skuffelsen hans gir ham ingen rett til å nekte å stå til tjeneste for landslaget. Han har tatt en dårlig avgjrøelse. Han straffer seg selv, sier han.