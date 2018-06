PÅ VEI TILBAKE: Nicklas Bendtner nærmer seg å bli spilleklar. Her feirer han et mål med Birger Meling tidligere i sesongen. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

VM-vrakede Bendtner aktuell for Tromsø-kampen

Publisert: 09.06.18 12:55 Oppdatert: 09.06.18 13:16

FOTBALL 2018-06-09T10:55:39Z

Nicklas Bendtner (30) fikk ikke være med Åge Hareides Danmark til VM etter han ble skadet. Men allerede mandag kan han være å se på banen igjen for Rosenborg mot Tromsø.

– Nicklas har hatt fremgang hele veien. Da tok vi han tilbake hit, og testet han her. Vi får se om han får noe reaksjon på testene, men får han ikke noe reaksjon på det og trener hundre prosent i morgen, så er han med til Tromsø, sier Kåre Ingebrigtsen , trøndernes trener, til klubbens Twitter-konto .

Bendtner ble sist helg vraket fra Danmarks VM-tropp etter at spissen ble strekkskadet mot Brann i slutten av mai – på denne måten:

– Bendtner og Andreas Bjelland er ute fordi vi tror ikke de blir klare til den første kampen mot Peru (16. juni). Det blir for tett på og den kampen er meget viktig. Det er tungt å si til dem at de ikke skal til VM. De har jobbet hardt for dette. Det er det verste med å være trener, særlig før et VM, begrunnet Hareide da han presenterte troppen.

Nesten full trening

Nå viser det seg at Bendtner kan være spilleklar for Rosenborg mot Tromsø mandag – fem dager før Danmark skal spille åpningskampen sin mot Peru i VM.

Lørdag var Bendtner tilbake på treningsfeltet til Rosenborg og var med på nesten hele treningsøkten.

– Sier sitt

– Det sier sitt at han er på feltet med oss og trener en tilsynelatende full økt. Vi har vurdert ham klar til økten i dag, og det virket å gå veldig fint. Utover det har jeg ikke fått snakket med Nicklas etter økta, så jeg kan ikke si noe om tilstanden hans, sier RBK-fysio Christian Thorbjørnsen til Adresseavisen .

Mandag fortalte Ingebrigtsen at han regnet med at oppgjøret mot Vålerenga 24. juni ville bli Bendtners første etter skaden.

Haakon Schwabe, medisinsk ansvarlig i Rosenborg, har ikke besvart VGs henvendelser lørdag.