Magiske Liverpool-minutter senket «uslåelige» City i syvmålsthriller

Publisert: 14.01.18 18:33

FOTBALL 2018-01-14T17:33:22Z

(Liverpool - Manchester City 4–3) Først lobbet Roberto Firmino ballen lekkert i mål. Så hamret Sadio Mané ballen i krysset. 126 magiske sekunder stoppet Manchester Citys rekke med kamper uten ligatap.

De er blitt kalt uslåelige, fått tilskrevet ligagullet og spørsmålet har ofte vært om Manchester City i det hele tatt kom til å tape i Premier League denne sesongen.

Det siste er ikke lenger et spørsmål, for på Anfield gikk Liverpool seirende ut av duellen mot serielederen.

– De (Manchester City) har vært fantastiske og det har de vist hele sesongen. Men det har ikke noe å si hvem vi møter. Vi kom hit for tre poeng, og det fikk vi, sier Alex Oxlade-Chamberlain, som åpnet scoringsballet i syvmålsthrilleren og som beskriver stemningen på Anfield som en av de beste han har opplevd i karrieren.

VG Live: Vi fulgte syvmålsthrilleren her!

Men det var bare så vidt at holdt for hans lag. En sen sluttspurt gjorde at Liverpool-ledelsen krympet fra 4–1 til 4–3, men til slutt kunne Jürgen Klopp puste lettet ut på sidelinjen.

Det er ikke første gang i duell mot Pep Guardiola, som på sin side gikk på sitt første ligatap siden 5. april 2017.

De to karismatiske managerne har møttes 12 ganger i løpet av karrieren, og dagens seier var Klopps sjette. Guardiola har fem, mens én kamp har endt uavgjort.

– Det føles fantastisk. Jeg er glad for at jeg fikk en billett til dagens kamp, spøkte Klopp overfor TV 2, som mente kampen var ekstremt underholdende og at eget lag vant fortjent.

– Du ser ut til å være Guardiolas kryptonitt. Hva er det du vet som ikke han vet?

– Haha, ingenting. Det er bare fotball. Jeg er velsignet med noen fantastiske spillere, så det er mulig å slå ham. Men jeg har all respekt for Guardiola og hvordan han styrer laget sitt. Jeg liker å se laget hans spille, sier Klopp.

Hans Liverpool klatret forbi Chelsea på bedre målforskjell og opp på en 3. plass. Laget har 15 poeng opp til Manchester City, og deres 47 poeng er også like mange som Manchester United (én kamp mindre spilt) har på 2. plass.

Fakta Klopp vs Guardiola 2013/2014: Tysk supercup: Borussia Dortmund - Bayern München 4–2 (Klopp-seier) Bundesliga: Borussia Dortmund - Bayern Müchen 0–3 (Guardiola-seier) Bundesliga: Bayern München - Borussia Dortmund 0–3 (Klopp-seier) Tysk cupfinale: Borussia Dortmund - Bayern Müchen 0–2 (eeo.) (Guardiola-seier) 2014/15: Tysk supercup: Borussia Dortmund - Bayern München 2–0 (Klopp-seier) Bundesliga: Bayern München - Borussia Dortmund 2–1 (Guardiola-seier) Bundesliga: Borussia Dortmund - Bayern München 0–1 (Guardiola-seier) Tysk cup, semifinale: Bayern München - Borussia Dortmund 1–1, 3–1 etter straffe (Guardiola-seier) 2016/17: Premier League: Liverpool - Manchester City 1–0 (Klopp-seier) Premier League: Manchester City - Liverpool 1–1 2017/18: Premier League: Manchester City - Liverpool 5–0 (Guardiola-seier) Premier League: Liverpool - Manchester City 4–3 (Klopp-seier)

Det startet også best for hjemmelaget på Anfield, men Leroy Sané utlignet Alex Oxlade-Chamberlains scoring rett før pause. Etter hvilen startet Merseyside-laget med å gi de blåkledde fra Manchester juling.

Rett før timen spilt lobbet Roberto Firmino ballen i mål etter, det etter å ha kriget til seg ballen foran John Stones.

– En brasilianer (Philippe Coutinho ) har reist. En annen mottar hyllesten. Firmino er en spiller Liverpool håper å beholde karrieren ut. Det er Klopps mest betrodde mann, utbrøt Øyvind Alsaker for TV 2.

Fått med deg: Hevder PL-rival prøver å kuppe Sánchez

Ifølge tallknuser Opta tok det ikke mer enn 126 sekunder før ballen på ny lå i Edersons mål. Da hamret Sadio Mané ballen i krysset fra 16 meter. Mellom de to målene hadde Mohamed Salah rukket å treffe stolpen.

Litt senere var det egypterens tur til å juble. Litt over fem minutter etter at han hadde assistert Mané, utnyttet han en dårlig klarering fra burvokter Ederson og lobbet ballen i mål fra distanse.

Det var egypterens 18. ligamål. Bare Harry Kane, som scoret to lørdag , har flere.

Med under ti minutter igjen å spille reduserte Bernardo Silva, og på overtid kom en til ved Ilkay Gundogan, men det holdt bare til 4–3 i favør Liverpool.

Manchester City gikk dermed på sitt første ligatap siden 5. april 2017, da Chelsea ble for sterke. Deres rekke med ligakamper uten tap endte på 30.

– Vi må bare tenke neste kamp. Premier League er ikke over, for det er mange kamper igjen. Vi må være fokuserte og tenke én kamp av gangen, messet Guardiola, som applauderte Liverpool for sitt spill.