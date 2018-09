BULGARI-NEI! Håvard Nordtveit (til venstre), Kristoffer Vassbakk Ajer og Markus Henriksen reagerer etter Radoslav Vasilev og Bulgarias vinnermål mot Norge søndag. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Slik bestemmer Nations League-turneringen Norges EM-sjanser

SOFIA (VG) Landslagets sportssjef Nils Johan Semb tror 12 poeng er nok til å vinne Nations League-gruppen. Men dersom Norge ikke sikrer seg en topplassering, vil veien til EM 2020 bli vanskeligere.

De fire gruppevinnerne på Norges nivå, divisjon C, pluss de to beste toerne i de samme fire gruppene, sikrer seg nemlig rankingnivå tre i den påfølgende EM-kvalifiseringen som trekkes 2. desember i år.

Havner Norge utenfor Nations League-sluttspillet og heller ikke er blant de to beste toerne, blir Norge seedet på nivå fire av seks når den ordinære kvalifiseringsgruppen skal settes opp. Det kan gjøre EM-kvalifiseringen ett hakk vanskeligere.

– Forskjellen nå trenger ikke være dramatisk. Først og fremst gjelder det ikke å være uheldig fra pott 1 eller pott 2. Hvis du trekker en av de beste lagene fra pott 2, kombinert med ett kanonlag fra A, betyr det ikke så mye om man er tre eller fire. Men på sikt vil det ha en del å si, forklarer sportssjef Nils Johan Semb til VG på vei hjem fra Sofia via Warszawa etter 0–1 for Bulgaria søndag .

Island beviset

Men Island er et godt eksempel på hva en god seeding kan bety i veien til fotball-EM. Lars Lagerbäcks tidligere landslag har levert jevnt sterke resultater i konkurransekamper siden 2012 og er i Nations League-divisjon A, altså den beste.

Dersom islendingene, som røk hele 0–6 for Sveits i første Nations League-kamp i Erik Hamréns trenerdebut, ikke klarer å sette seg i EM-posisjon gjennom Nations League eller ordinær EM-kvalifisering, kan de likevel få en gratissjanse, takket være seedingen.

For idet Europas sterkeste fotballnasjoner (mest sannsynlig) tar seg til EM gjennom den ordinære kvalifiseringen, og Island muligens ikke lykkes der, vil Nations League-systemet fange opp sagaøya på grunn av deres sterke ranking etter seks år med gode resultater.

– Ja, Island er i praksis sikret sluttspillplass i Nations League, sier Nils Johan Semb.

Mener Norge må vinne de to neste

Han er sikker på at det nye turneringsformatet er kommet for å bli, også i forkant av de neste europamesterskapene. Derfor vil god seeding gi Norge på sett og vis en dobbelt så god mulighet for å kvalifisere seg. Da vil det å vinne gruppen i høstens Nations League være en god start.

– Det vil være en kjempefordel å spille seg opp i B (nest beste Nations League-divisjon). Målet nå er helt klart å vinne gruppen, fastslår Nils Johan Semb.

For å gjøre det, slik resultatene er etter to kampdager, tror Semb at 12 poeng er nok.

For Norges del vil det kreve seier i de to resterende hjemmekampene som er mot Slovenia (13. oktober) og Bulgaria (16. oktober). Pluss borteseier mot enten Slovenia eller Kypros.

– Dette blir selvfølgelig avhengig av andre resultater, men på forhånd ville jeg sagt at Norge bør eller må vinne de to hjemmekampene i oktober, mener Semb.