Boli har scoret 70 prosent av Stabæks mål etter Ordinas exit: – Jeg er ingen venstreving

FOTBALL 2018-10-08T04:46:51Z

BEKKESTUA (VG) Tidligere Stabæk-trener Toni Ordinas plasserte Franck Boli (24) som oftest på venstrekanten. Nå spiller han spiss – og er den største grunnen til at Stabæk kan klare plassen i Eliteserien.

Publisert: 08.10.18 06:46

For annen kamp på rad var det riktignok ikke full utbetaling i poeng for Bolis scoringer, men ivorianerens kontringsmål fire minutter før pause var iallfall med på å gi Stabæk uavgjortresultatet mot Vålerenga .

Men tallene til Boli alene er imponerende: 12 av de 17 målene laget har scoret i Eliteserien siden Toni Ordinas fikk sparken 27. juni er scoret av 24-åringen fra Elfenbenskysten.

– Det er godt å ha Henning som trener. Han skjønner fotball, han spiller meg i riktig posisjon. Jeg er ingen venstreving. Du må spille der treneren setter deg, men jeg er ikke kant. Jeg er først og fremst målscorer. Det er det jeg har lært meg siden jeg var ung, sier Boli etter sitt femte på de tre siste kampene.

På Ohis bekostning

Han avsluttet tremannsangrepet på 1–0 der ballen gikk fra keeper Marcus Sandberg til venstreback Jeppe Moe, som prikket Boli fri i bakrommet. Han rykket fra Daniel Fredheim Holm og plasserte ballen mellom bena på Adam Larsen Kwarasey i en ellers ganske kjedelig fotballkamp på Nadderud.

Sam Johnson reduserte på straffe rett før slutt og satte sitt 11. seriemål for året. Boli har 14. Begge kan utfordre om å bli årets toppscorer, mens forrige sesongs nest mestscorende spiller, Ohi Omoijuanfo, har fått en ny rolle i laget etter at Henning Berg kom inn som trener .

Mot Vålerenga opererte han som hengende spiss og var mer «link-up-spiller» og oppspillspunkt. Avslutningene (Ohi hadde null mot VIF) og målsniffingen er det Boli som tar seg av nå.

– Jeg tror det er den beste måten å sette opp laget på. Akkurat nå har Frank som har litt mer power og trøkk og speed helt fremme. Ohis posisjon er litt justert, og i dag droppet han enda litt dypere. Men Ohi er en god ballspiller og gjør en god jobb for laget i den rollen, sier Henning Berg til VG.

– Når han (Boli) scorer, er det ikke så mye å si. Han presterer bra, jeg er stolt av ham, og det er sånn Henning vil spille. Det må jeg bare bøye meg for, sier Omoijuanfo – som i statistikkene ikke vil være i nærheten av å følge opp fjoråret (17 mål) når sesongen er over. Foreløpig står han med bare seks kasser, og han befinner seg lenger unna motstandermålet enn tidligere.

– Ja, det gjør jeg. Det er tydelig å se også. Men Boli scorer, vi scorer to-tre hver kamp, og da er det greit. Jeg begynner å komme meg i den rollen, begynner å finne meg til rette. Men jeg vil mer inn i boks, selvfølgelig. Det klarer jeg mer i dag, sier Ohi, som også hadde noen fine «Holmlia-kombinasjoner» med bydelskompisen Moussa Njie på Stabæks venstrekant.

Tror 30 poeng er nok

Boli vil ikke snakke om tabellen og Stabæks nedrykksfight etter ett poeng mot Vålerenga. Men rekkekamerat Omoijuanfo tror han vet hva som kreves for å holde plassen:

– Det er mange lag som ligger der. Jeg tror vi sier at 30 poeng holder og går for det, sier Stabæk-profilen, som måtte forlate banen med en smell påført av Daniel Fredheim Holm. Men han tror den er leget på et par dager, selv om han haltet ut av Nadderud med smerter i går.

Også Stabæk fikk en på trynet da Vålerenga utlignet. For tredje gang på fem kamper ledet Stabæk uten å klare og vinne.

– Litt marginer, litt kynisme. Vi må lære oss å bli mer kyniske. Dunke ballen, ta krigen, ingen vits å prøve å spille fin fotball. Må spille smart, få dem inn bak dem, holde på ball, drøye tid. Litt småting. Og klare å roe ned, våge å spille når vi leder, mener Omoijuanfo om hva Stabæk må gjøre mer av når de ligger an til seier.