REPRISE? Frode Kippe og Lillestrøm løftet kongepokalen i fjor. Det samme har de muligheten til å gjøre i år. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Scheie tror på cupfinale mellom Rosenborg og Strømsgodset

FOTBALL 2018-09-28T09:07:11Z

Den 2. desember skal Rosenborg eller Start spille cupfinale mot Strømsgodset eller Lillestrøm.

Publisert: 28.09.18 11:07 Oppdatert: 28.09.18 12:36

Det ble klart fredag fredag, etter at Norges Fotballforbund (NFF), med hjelp fra den pensjonerte kommentatorlegenden Arne Scheie, trakk følgende semifinaler:

Strømsgodset – Lillestrøm

Rosenborg – Start

Lagene som står først har hjemmekamp. Kampene spilles 31. oktober og 1. november i rekkefølgen de står i over.

– Hjemmelagene er favoritter. Hjemmebane betyr enormt, mener Scheie, som altså holder RBK og Godset som favoritter til å nå finalen den 2. desember.

Aller størst favoritt til å nå finalen av de fire, er nok Rosenborg, som også i sine tre forrige semifinaler spilte hjemme (2016, 2015 og 2013), men Start-trener Kjetil Rekdal skal ikke gi seg uten kamp.

– Det blir tøft, men ikke umulig. Det er ikke mer enn to dager siden Barcelona tapte mot Leganés, og det er større forskjell mellom de to lagene enn mellom Rosenborg og Start, sier han til klubbens eget nettsted .

Veien til NM-semi

Regjerende cupmester Lillestrøm slo Bryne for å sikre seg sin semifinaleplass i år, mens Rosenborg tuktet Vålerenga i sin kvartfinale.

Trønderne er mestvinnende i Cupen med sine elleve troféer, og vant turneringen senest i både 2015 og 2016.

Start, som aldri har vunnet cupen, tok på sin side skalpen av Bodø/Glimt for å komme seg til NM-semi, mens Strømsgodset var eneste bortelaget som vant i kvartfinalen.

Drammenserne, med debutant Morten Sætra mellom stengene, slo Haugesund 1–0.

Se «Mos» sende Godset til semifinale her:

Alt å spille om i serien

I tillegg til å kjempe om edelt metall i Cupen, har alle fire semifinalelagene alt å spille om i Eliteserien med syv runder igjen av den.

Rosenborg er i førersetet i gullkampen mot Brann, mens Godset, Start og Lillestrøm alle kjemper en innbitt kamp for ikke å rykke ned.

Godset, på trygg grunn, har 23 poeng på like mange kamper. Start på playoff-plass har like mange poeng, mens Lillestrøm, i øyeblikket under streken, har 22 poeng.

– For alle de lagene er det viktigst å være med i Eliteserien når den begynner i 2019. Dette er en gulrot, og det å komme til Ullevaal i desember, er den største kampen i Norge hvert år, sier Arne Scheie på NFFs sending.