HAR BALLAST: Steven Caulker fra tiden i Queens Park Rangers. Midtstopperen spiller nå i skotske Dundee.

Hevder Rosenborg bød nærmere 20 millioner for tidligere Premier League-stopper

Publisert: 03.04.18 18:37 Oppdatert: 03.04.18 19:23

Dundee-manager Neil McCann hevder en skandinavisk klubb har lagt et «betydelig bud» på bordet for klubbens midtstopper Steven Caulker (26). Ifølge The Sun er klubben Rosenborg.

Caulker – som tidligere har tilhørt Premier League-klubbene Tottenham, Cardiff (under Ole Gunnar Solskjær), QPR, Southampton og Liverpool – kom til skotske Dundee i februar etter å ha blitt løst fra kontrakten med sin siste klubb QPR (nå i Championship) i desember. På en pressekonferanse tirsdag kom Dundee-manager Neil McCann med nyheten om spilleren som har vært åpen om sin trøbbel utenfor banen.

– Det har vært et betydelig bud. På det nivået hvor summen overgår det som har vært klubbrekorden. Men det er blitt avvist. Godt over en million (pund), melder McCann, som vedgikk at det var en skandinavisk klubb som sto bak.

Overgangsvinduet stenger onsdag

Det er kun ligaene i Norge og Sverige som inntil onsdag fortsatt kan kjøpe spillere (i Danmark er transfervinduet stengt). Skotske The Sun melder at klubben er Rosenborg, som ifølge avisen bød 1,8 millioner pund. Det er tett på 20 millioner kroner for forsvarsspilleren med 1 A-landskamp for England.

Hverken sportssjef Stig Inge Bjørnebye eller styreleder Ivar Koteng har svart på VGs henvendelser om Caulker. Klubben kommenterer uansett sjelden eller aldri spillerlogistikk. Men før seriestart åpnet trener Kåre Ingebrigtsen for at flere «stjernenavn» kan være aktuelle for Rosenborg etter at Nicklas Bendtner kom til klubben og gjorde suksess i sin første sesong.

Har trøblet med gambling

Etter fjorårssesongen mistet Rosenborg midtstopper Jørgen Skjelvik til USA. Landslagsspiller Tore Reginiussen (31) og den unge dansken Jacob Rasmussen (20) har dannet forsvarspar i de tre første rundene av Eliteserien, men som backup virker faktisk midtbanespiller Marius Lundemo å være nærmeste utfordrer til de to.

McCann sier at Caulker vet om budet.

– Vi fortalte ham om det, det er viktig at han vet slike ting, men han sier han har ting å gjøre her, som er veldig bra, sier McCann.

Caulker var blant annet kaptein under Ole Gunnar Solskjærs Premier League-opphold som manager i Cardiff, som endte med nedrykk. Da reiste han videre til Queens Park Rangers.

I fjor snakket han ut i et stort intervju i The Guardian om at fotballferdighetene var en gave og forbannelse på samme tid. Caulker har slitt med angst, gamblingproblemer, alkohol og blitt fratatt førerkortet.

– Fotball var et fristed som barn, men da jeg ble proff som tenåring, handlet fotballen bare om press. Min måte å håndtere det på, også tidlig i karrieren, var gambling. Jeg er avhengig, uttalte Caulker i intervjuet.

