TILBAKE I VARMEN: Åge Hareide tok Nicklas Bendtner ut på landslaget i fjor etter at han begynte å levere for Rosenborg. Foto: Liselotte Sabroe / NTB scanpix

Hareide om Bendtner-spekulasjoner: – Jeg blir gal

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 27.02.18 09:47 Oppdatert: 27.02.18 10:18

Danmarks landslagssjef Åge Hareide (64) ønsker ikke å gi Nicklas Bendtner (30) noen råd om en mulig Kina-overgang.

Tirsdag kveld meldte Ekstra Bladet at den danske Rosenborg-spissen jaktes av kinesiske Beijing Guoan , som skal være villig til å legge inn et stort bud på Bendtner før overgangsvinduet i Kina stenger onsdag kveld.

I danske medier fremstilles den mulige Kina-overgangen som et dilemma for Bendtner: Enten bli i Rosenborg og sikre en plass i Danmarks VM-tropp til sommeren, eller dra til Kina, tjene mange millioner – og risikere å miste mesterskapet i Russland.

– Jeg kan bare forholde meg til det som er nå, og det er at han er Rosenborg-spiller, sier Hareide til VG på telefon fra Russland, der han er i VM-relaterte møter.

– Blir gal hvis jeg skal kommentere

– Hva er ditt råd til Bendtner, da?

– Jeg pleier alltid å overlate slike valg til spilleren. Han får vurdere sin egen karriere.

– Vil det være en risiko for Bendtner å dra til Kina, med tanke på en plass i VM-troppen?

– Som sagt, så lenge jeg ikke har hørt noe, så vil jeg ikke kommentere det. Jeg blir gal hvis jeg skal kommentere alle spekulasjoner. Da blir jeg bare sittende og svare på telefoner hele dagen, sier Hareide, som tidligere har sagt at han håper Bendtner blir i Rosenborg frem til VM .

Landslagstreneren hevder at han ikke har hørt noe om en mulig Kina-overgang annet enn gjennom spekulasjoner i pressen.

Avis-sjef tror Bendtner kan takke ja

Sportssjef Allan Olsen i den danske avisen Ekstra Bladet tror Bendtner risikerer å gå glipp av VM hvis han velger å takke ja til en Kina-overgang.

– Det tror jeg faktisk. Jeg tenker at Hareide ikke er så trygg på den kinesiske ligaen at det er den direkte vei til en VM-billett for Bendtner, sier Olsen.

Han påpeker at den brasilianske midtbanespilleren Paulinho spilte for landslaget mens han var i Kina, og at han kom tilbake til en fast plass i Barcelonas førsteellever.

– Men jeg tror likevel at en overgang til Kina svekker hans muligheter til å spille VM, sier Olsen.

– Tror du Bendtner kan havne i Kina før overgangsvinduet stenger?

– Jeg tenker at hvis tilbudet blir konkret, så kan jeg se for meg at han sier ja. Det kan være hans siste kontrakt, hans siste mulighet til å tjene de virkelig store pengene. Han har tjent mange penger allerede, men også vært dyktig til å bruke dem. Så hvis han skal tenke på tiden etter fotballen, så er jeg tilbøyelig til å tro at han kan takke ja dersom det kommer et tilbud.