(Genk – Sarpsborg 08 4–0) Sarpsborg 08 slapp inn to mål på de første fem minuttene, i bortekampen de måtte vinne. Og Sander Berge var blant dem som strødde mest salt i Sarpsborg-sårene.

– Det er inspirerende å se hvor lista ligger og det motiverer oss for å jobbe videre. Vi har lært masse på denne reisen, og vi har lært at vi må bli bedre. Det har vært en fantastisk artig greie å være med på, og all ære til gutta for at vi er med helt til siste kamp. Men i dag ble dressen for stor, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke til TV 2.

Sarpsborg ryker ut av Europa League som gruppejumbo med fem poeng.

Men «hælle måne» for et eventyr det var.

De sjokkerte Besiktas og ledet 2–0 , de banket Sander Berge og Genk på hjemmebane , de reddet poeng i sluttminuttene borte mot Malmö og de sto for en skikkelig bragd da de slo ut Maccabi tel Aviv i kvalifiseringen .

Smell x 2

Men i Genk smalt det første gang allerede før to minutter var spilt.

Joonas Tamm mistet fotfestet ute ved sidelinjen, og ga bort et innkast. Sander Berge slo inn foran mål, og da Jørgen Horn ikke klarte å komme seg foran Zinho Gano, kunne Genk-spissen styre inn 1–0 på kampens første sjanse.

Og belgierne doblet ledelsen to minutter senere. Tamm var vill da han mistet balansen nok en gang, i et forsøk på å bryte en pasning på midtbanen.

Dermed fikk Joseph Paintstil plutselig mye rom i gjestenes sekstenmeteren, og Sarpsborg-målvakt Aleksandr Vasjutin burde gjort det bedre på avslutningen – som gikk inn ved nærmeste stolpe.

Før fem minutter var spilt, lå Sarpsborg under med to mål i kampen de måtte vinne.

– Det var en kjip avslutning på et stort og fantastisk eventyr. Vi ødelegger for oss selv med en så tung start, sier Kristoffer Zachariassen til TV 2.

Mortensen-miss

«Nå tar vi dem, nå tar vi dem», ropte Sarpsborg-fansen taktfast da gjestene fikk sin første corner, og derfra med mindre og mindre troverdighet.

Sarpsborg var farlig frempå ved et par anledninger. Spesielt da Patrick Mortensen fikk ballen alene med hjemmelagets målvakt Danny Vukovic kunne det blitt spenning, men dansken fikk ikke stokket beina og avslutningen endte uten potens.

I andre omgang ble all tvil feid til side. Først styrte Sander Berge noe heldig ballen i mål etter et hjørnespark, som han selv skaffet med et giftig skudd.

Så stanget Joseph Aidoo inn nok en scoring like etter, på en corner fra motsatt side. Med 4–0 etter en times spill, var alt håp definitivt ute.

– Det var revansjens time i dag. Jeg synes vi spiller mer modent og fysisk i dag, og straffer dem veldig når vi først kommer, oppsummerer Berge, stadig overfor TV 2, og legger til at man bare «må la seg imponere» av Sarpsborgs Europa League-reise.

Malmö-bragd

I Tyrkia skulle det gå langt bedre for Sarpsborgs svenske gruppekollega Malmö. Uwe Röslers mannskap var avhengige av seier for å gå videre, og da Marcus Antonsson styrte inn ledermålet bak Loris Karius, øynet de håp.

Det svenske håpet vokste ytterligere to hakk da kulthelten Ricardo Quaresma ble utvist for det stjernespekkede hjemmelaget.

Helt på tampen skjøt Cyle Larrin i tverrliggeren for tyrkerne. Men nærmere kom ikke Besiktas, og Malmö er videre til utslagsrundene i Europa League.

