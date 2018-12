BLÅ DUO: Maurizio Sarri og Eden Hazard, her fra ligacupoppgjøret mot Liverpool i september. Det endte med Chelsea-seier. Foto: Lee Smith / REUTERS

Sarri med klar beskjed til Hazard: – På tide å bestemme seg

FOTBALL 2018-12-30T08:55:20Z

Chelsea-stjerne Eden Hazard har kontrakt ut neste sesong med London-klubben, men har enn så lenge unnlatt å signere ny kontrakt. Det irriterer manager Maurizio Sarri.

Publisert: 30.12.18 09:55

– Jeg mener det er på tide å bestemme seg, sier den italienske manageren ifølge The Guardian – med klar adresse til Hazards kontraktssituasjon.

– Kommer jeg til å sette meg ned med ham? Nei. Det er fordi jeg har ikke den makten. Jeg er manager, ikke president. Jeg styrer ikke markedet. Jeg kommer bare til å snakke med ham om hans posisjon på banen, fortsetter Sarri.

Det er ingen hemmelighet at London-klubben ønsker å forlenge med sin nummer 10. The Guardian skriver at klubben har tilbudt belgieren over 300.000 pund i uka, eller i overkant av 3,3 mill.

Hazard har enn så lenge ikke ønsket å skrive under, og har flørtet åpenlyst med den spanske giganten Real Madrid.

Husker du denne? Spekulerte om spinnvill byttehandel

Om 27-åringen ikke skriver under på en ny kontrakt, kan han gå gratis sommeren 2020. Da må Chelsea selge ham sommeren 2019 eller seinest januar 2020 om de ønsker å sitte igjen med penger for spilleren.

Hazard forsøker uansett å pleie forholdet til Chelsea-supporterne, har gjentatte ganger uttalt at han elsker dem og klubben og kom med oppløftende ord etter Boxing Day.

– Jeg vil bli en legende som Lampard, Terry og Drogba, sa han etter å ha scoret begge i 2-1-seieren over Watford. Målene kan du se her:

