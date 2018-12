TUNG TID: De taktiske justeringene fungerte ikke for Ole Gunnar Solskjær i Cardiff i 2014. Her fra bortemøtet med Manchester City 18. januar. City vant 4–2. Foto: ANDREW YATES / AFP

Spår kultursjokk for Solskjær i åpningskampen

FOTBALL 2018-12-21T19:07:44Z

Det er bare fire år siden Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i Cardiff. Likevel er det ikke sikkert nordmannen vet helt hva som venter ham på sin gamle hjemmebane lørdag kveld.

Publisert: 21.12.18 20:07 Oppdatert: 21.12.18 21:09

Det er i hvert fall spådommen til Dominic Booth i nettavisen WalesOnline.

– Dette kan bli et kultursjokk. Ikke bare på grunn av overgangen fra Molde og norsk fotball, men Cardiff er også en helt annen klubb enn da han var her, sier Booth til VG.

Mens mange har bemerket at Solskjær har en forholdsvis enkel kamprekke i begynnelsen av sin karriere som Uniteds manager, påpeker Booth at det ikke gjelder den første av dem.

– Den kampen blir ikke enkel for Manchester United. Det kommer til å bli «an interesting one», sier han.

– Men det er ikke så lenge siden Solskjær var i klubben, likevel mener du han vil kunne få et kultursjokk?

– Ja, på grunn av omstendighetene rundt. Neil Warnock har greid å skape et samhold og en enhet, og atmosfæren er spesiell blant fansen. Cardiff er også et sterkt hjemmelag, med seier i fire av de fem siste kampene, påpeker Booth om denne rekken: Fulham (4–2), Leicester (0–1), Brighton (2–1), Wolverhampton (2–1) og Southampton (1–0). Cardiff er på 16. plass med 14 poeng, 13 av dem er tatt hjemme på Cardiff City Stadium.

Cardiff var ett poeng over nedrykksstreken da Solskjær tok over i januar 2014, men endte nederst på tabellen, seks poeng bak West Bromwich på den siste sikre plassen. Et par måneder ut i den neste sesongen var det over.

I denne perioden hadde også Cardiff skiftet draktfarge fra blått til rødt, etter ønske fra den malaysiske eieren Vincent Tan. Men et enormt supporteropprør gjorde at Tan snudde og endret tilbake i januar 2015, noen måneder etter at Solskjær var ferdig i klubben.

Neil Warnock (70) tok over som manager i oktober 2016, og fikk laget tilbake i Premier League i sin andre sesong. Han fikk mange spørsmål om Solskjærs inntreden i United under dagens pressekonferanse, for eksempel om mottagelsen han vil få, etter den mislykkede tiden i klubben. Warnock svarte ikke direkte, men sa:

– Om noe, vil det trolig motivere hans nye spillere. Han gjorde sitt beste her, men han var ung og gjorde åpenbart noen feil som jeg er sikker på at han lærte av. Han er en veldig fin fyr, som har fått en sjanse han ikke engang kan ha drømt om var mulig å få.

– Han kan ikke ha trodd det han hørte da han fikk den første telefonen, og må fortsatt være i skyene. Det er den beste jobben han vil ha i livet. Han kjenner supporterne og var en strålende spiller, og det er en god start. Jeg kan ikke se hvordan han skal tape. De bør vinne de neste fire kampene, sier Warnock med et smil, foran rekken med Cardiff (b), Huddersfield (h), Bournemouth (h) og Newcastle (b).

Cardiff-manageren er spent på United-spillernes reaksjon, særlig Paul Pogba.

– Man må forvente at han viser seg frem igjen. Ole hadde ham på ungdomslaget, og han kjenner kapasiteten hans. Jeg tror dette er det verste tidspunktet man kunne spilt mot United, det er så mange spillere som har noe å bevise. Jeg er sikker på at Rashford, Lingard, Martial, Mata Pogba er klare nå, sier Warnock, men alle vet også at noen av de fysisk tøffeste kampene under sesongen, er møtene med hans lag.