FIKK GAVE: Med en Freia melkesjokolade viste Ole Gunnar Solskjær at han fortsatt setter pris på Kath Phipps. Foto: Joachim Baardsen/VG

Solskjær smeltet hjertet til United-dame med norsk sjokolade

FOTBALL 2018-12-21T14:40:02Z

MANCHESTER (VG) Kath Phipps har jobbet i Manchester United siden 1967. Torsdag morgen fikk klubbens høyt verdsatte resepsjonist seg en overraskelse da Ole Gunnar Solskjær kom inn døren.

Publisert: 21.12.18 15:40 Oppdatert: 21.12.18 16:02

– Ja, har du hørt det? Han kom inn her med norsk sjokolade til meg i går. Jeg har den her, forteller Phipps til VG og snur kontorstolen 90 grader for å lete i en veske full av julegaver.

Fem sekunder senere har den kvikke damen stolt plukket frem en Freia melkesjokolade. Med et glis poserer hun uoppfordret på et bilde hvor hun later som hun tar seg en bit. Gesten fra Solskjær kom uventet, men betydde mye for henne.

– Ole er helt vidunderlig. Jeg sitter og ser på ham på TV-en der nå, sier hun og smiler, mens bildene fra Solskjærs første pressekonferanse som Manchester United -manager ruller over skjermene i resepsjonen på treningsfeltet Carrington.

Siste nytt: Her får du alt av siste nytt om Solskjær og Manchester United

Elsket av Beckham og Solskjær

Etter over 50 år i klubben kjenner «Kathy», som tidligere spillere som David Beckham og Solskjær kaller henne, de største stjernene i Uniteds historie.

Hennes forhold til Solskjær startet i 1996, da nordmannen kom til Manchester for første gang

– Jeg har kjent ham i lang tid – helt siden dagen han signerte som spiller her. Han er en fantastisk mann, forteller «Kathy» til VG, før hun plutselig sier:

– Du vet, jeg gjør jo egentlig ikke intervjuer – men du må ha en fin dag.

United-kulturen

Sjokoladen fra Solskjær kan kanskje virke som en ubetydelig gest – men Uniteds nye manager har i lang tid hatt som mantra at alle må føle seg verdsatt for at en klubb skal kunne fungere optimalt.

Det handler om å bygge et fellesskap og en kultur som skal bidra til at de sportslige resultatene blir bedre enn noen andre sine.

Det lærte Solskjær av mannen han kaller for «mentoren» sin, Sir Alex Ferguson.

– Han har hatt en innflytelse på meg på alle måter, for å være helt ærlig. Det gjelder måten han behandlet folk på, hvordan han holdt 25 landslagsspillere lykkelige og sultne, hvordan han alltid ville forbedre ting og hvordan han var med personalet. Han har vært min mentor. Jeg forsto det ikke i begynnelsen, men siden skaden min i 2003 begynte jeg å ta notater av det han gjorde i ulike situasjoner, forteller Solskjær under fredagens møte med norsk og engelsk presse.

Vil la spillerne uttrykke seg

De siste dagene har Solskjær pratet med Ferguson om hvordan han best kan snu den negative United-trenden som har ført laget 11 poeng bak Chelsea på den Champions League-kvalifiserende 4. plassen.

Et av virkemidlene Solskjær allerede har tatt i bruk, er å inkludere spillerne i samtaler om de hektiske ukene som er i vente.

Han har hatt dialog med superstjernen Paul Pogba, verdensklassekeeperen David de Gea og flesteparten av de andre spillerne.

Samtalene har Solskjær brukt til å bli bedre kjent med dem, samtidig som han har spurt en type som Pogba hvordan franskmannen selv mener at hans skyhøye potensial kan bli tatt ut i kamp etter kamp.

Allerede lørdag ettermiddag får verden trolig se beviset på at 25-åringen er hentet inn fra José Mourinhos kulde når Solskjærs lagoppstilling til bortemøtet med Cardiff blir kjent. Avspark i den walisiske hovedstaden er 18.30 norsk tid.