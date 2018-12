FOTBALLSTATSMINISTEREN: Erna Solberg sier det er stort at Solskjær blir manager i Manchester United. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Hylles av norske politikere: – Jeg tror ikke alle forstår hvor stort dette er, sier Knut Arild Hareide (KrF)

Selv om ingen av dem heier på United, så er det tverrpolitisk enighet om at det er fantastisk at Ole Gunnar Solskjær blir manager for Manchester United.

Publisert: 19.12.18 21:02

Onsdag ble det klart at verdens kanskje mest kjente klubb skal ledes av en 178 centimeter høy mann fra Kristiansund. Den tidligere Manchester United -spilleren Ole Gunnar Solskjær har fått i oppdrag å berge sesongen, etter at klubben tirsdag ga José Mourinho sparken.

Statsminister Erna Solberg, som er Brann- og Real Madrid-supporter, sier dette er fjær i hatten og en viktig for norsk fotball.

– Dette blir spennende og gøy. Selv om jeg ikke er United-supporter, så er det gøyere å følge en klubb med en nordmann på laget.

– Hvem tenker du er mest krevende å forholde seg til som rivaler: Gahr Støre, Lysbakken og Vedum, eller Manchester City-trener Pep Guardiola og Liverpool-trener Jürgen Klopp?

– Jeg tror vel kanskje Guardiola og Klopp er hakket hvassere enn Lysbakken og Støre.

Bredt sitert etter twittermelding

VG fant i går et innlegg på Manchester Uniteds hjemmeside, som sa at Solskjær ble deres midlertidige manager. Erna Solberg var tidlig ute med å gratulere Solskjær på Twitter. Problemet var at avtalen ikke var i boks da.

– Jeg lot meg lure av VG, vet du. Jeg hadde laget en tweet og ventet på bekreftelsen, og jeg trodde det da var bekreftet, sier hun.

Solberg rakk blant annet å bli sitert av flere internasjonale medier.

– Dette ble litt i overkant klokken 23.30 på kvelden. Når til og med tyske medier siterte meg, så fant jeg ut at det var best å stryke meldingen, sier Solberg, og understreker at det ikke er noen hemmelig kanal mellom Norges statsminister og ledelsen i Manchester United.

– Veldig stolte

Knut Arild Hareide (KrF), som er Liverpool-supporter, sier at han har kjent på nervene, mens verden ventet på den endelige bekreftelsen på at Solskjær fikk trenerjobben.

– På bakgrunn av VGs oppslag la jeg i går ut en gratulasjonsmelding. Og etter en litt nervøs natt kunne jeg konstatere at jeg kunne stole på VG.

Han sier at Solskjær skriver norsk fotballhistorie, og at dette er en fanatisk dag for norsk fotball.

– Jeg tror ikke alle forstår hvor stort dette er. Solskjær får nå en mulighet ingen andre nordmenn har fått tidligere. Og den muligheten får han på bakgrunn av sin posisjon og tilhørighet til United.

Å konvertere fra Liverpool til Manchester United understreker han at ikke er aktuelt.

– Hvilken gruppe tror du er vanskeligst å holde kontroll på: United eller KrF?

– Kjell Ingolf og jeg er begge Liverpool-supportere, svarer Hareide.

Se intervjuet med den norske Manchester United-eksperten:

– Stort mot

Leeds-supporter og Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at Solskjær er hel ved og en som kan løfte klubben som et lag.

– Han har stort mot som trer inn der Mourinho feilet. Jeg mener at Solskjær har alle nødvendige kvaliteter som hjemmefansens lojale mann. Han har slitt benken i United, vunnet kamper for dem og blødd for klubben. Kanskje det er denne lagånden de nå trenger, sier han.

Støre sier at Solskjær har en egen posisjon i norske fotballhjerter.

– Jeg skulle gjerne vært på Old Trafford når han leder laget til første hjemmekamp. Selv vi som ikke heier på United vil fryse på ryggen.

– Er det aktuelt å konvertere til United?

– Jeg har sett eksempler på konvertering i fotball som ikke var heldige, så jeg skal elske min første og ikke min neste, humrer han.

På spørsmål om hva han tror er vanskeligst å holde kontroll på av Manchester United og Arbeiderpartiet, så trenger han en tenkepause på noen sekunder.

– Jeg vil tro at vi har til felles at vi leder et lag, men jeg tror mitt lag er mer samlet enn hans. Begge har medlemmer og fans, og vi har til felles at de er veldig engasjerte, og gir uttrykk for hva de mener.

– Hvem tenker du er mest krevende å forholde seg til som rivaler, Solberg, Jensen og Grande, eller Guardiola og Klopp?

– Noen ganger tenker jeg at det hadde vært gøy å prøve seg mot Guardiola og Klopp og sluppet unna damene her hjemme, men jeg vet at det hadde vært en dårlig deal for United, sier Støre.