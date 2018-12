SA NEI: Sarpsborg-trener Geir Bakke takket nei til Rosenborg. Her på Lerkendal Stadion tidligere denne sesongen. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Kommentator mener Bakke-saken er «krise for Rosenborg»

FOTBALL 2018-12-10T09:52:26Z

Lørdag kom det frem at Sarpsborg-trener Geir Bakke (49) takket nei til Rosenborg. Eksperter mener saken er uheldig for trønderne og den treneren som til slutt får jobben.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 10.12.18 10:52

– Det er krise for Rosenborg å få det nei-et . Det handler litt om at saken kom ut også. Den som får denne jobben nå, med mindre de er et stort internasjonalt navn, kommer til å få et slags B-stempel. Den vil bli sett på som at «oi, det var du som ble rangert bak Geir Bakke», sier Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli til VG.

Dette mener han er ekstra negativt i en klubb som Rosenborg, der historien har vist at manglende autoritet kan være et stort problem, med nylige eksempler som Ola By Rise og Per Joar Hansen.

– At en sånn sak kommer ut, gjør det verre for dem. Det er uheldig. Skulle for eksempel Rini Coolen få et forlenget engasjement, så er han svekket av den saken der. Det er langt fra Bakke til de navnene det har vært spekulert i, og jeg tror ikke han var førstevalget for fem måneder siden. Det viser at prosessen har vært vanskeligere enn de så for seg, sier Løfaldli og sikter til internasjonale navn som Peter Bosz og Kasper Hjulmand.

– Er du bekymret for RBK?

– Jeg er bekymret. Nå vil ikke Ivar Koteng engang garantere en løsning før nyttår. Det har gått lang tid, sesongoppkjøringen starter snart, og et forlenget vikariat til Coolen vil være en veldig uheldig løsning. Jeg håper det skjer noe som ingen har fanget opp, og at det kommer et sterkt navn neste uke, men jeg tviler, sier Løfaldli.

Sjekk hva Pål André Helland er «årets TV-øyeblikk»:

VG snakket med Sarpsborg-trener Geir Bakke mandag morgen. Da var han fortsatt ikke interessert i å kommentere sitt Rosenborg-nei . «Vi har Genk på torsdag», begrunner Bakke og sikter til skjebnekampen i Europa League som ved seier sender sarpingene til utslagsrundene.

– Det første jeg tenkte da jeg så at Bakke hadde takket nei, var at Rosenborg ikke har fått tak i det de ville ha til å begynne med. Det har vært snakk om helt andre navn, så det er ingen tvil om at det er ned på listen. Det kan bli vanskelig nå som de har gått så høyt ut, sier tidligere Rosenborg-profil Bent Skammelsrud til VG.

– En ny trener vil nok føle at han hverken var første- eller andrevalg. Om det er et problem eller kan bli en fordel, vet jeg ikke, for det kan være gode trenere som ikke har vært nevnt, sier han.

Roar Strand, mannen med flest kamper i Rosenborg-historien, synes det er «synd» at Bakke-saken kom ut.

– Det er en vanskelig situasjon de har satt seg i. De sliter tydeligvis. Jeg er jo litt spent på hva som skjer, sier Strand til VG.