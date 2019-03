ØYE FOR BALLEN: Cristiano Ronaldo foran kampen mot Udinese fredag. Foto: Alessandro Di Marco / TT NYHETSBYRÅN

Juventus-supporterne avblåser streiken: Ronaldos bønn til fansen

Juventus skal prøve å ta igjen Atlético Madrids 2–0 ledelse fra kampen i den spanske hovedstaden. Det er så viktig at Juventus-fansen tenker å avblåse streiken sin. Cristiano Ronaldo (34) ber om supporternes støtte.

Curva Sud i Torino har i hvert fall varslet en slags pause i streiken i forbindelse med Champions League -oppgjøret. Ekspert på italiensk fotball og Strive-kommentator Even Braastad forklarer:

– Det har vært massiv misnøye grunnet flere ting. Det har dreid seg om økende billettpriser, færre billetter til organiserte supportergrupper, strengere regler vedrørende bruk av trommer og andre instrumenter, strengere regler for å selge sesongkortet videre ved enkelttilfeller. Og så videre.

– Curva’en har blant annet kledd seg i dress, for å markere det de mener er den økende avstanden mellom de som styrer klubben og fansen.

Braastad forteller at til Napoli-kampen kom en rekke Juventus-fans gående som i en begravelse, bærende på kister.

– Til Atlético-kampen har de imidlertid meldt at streiken midlertidig opphører, og de skal nå støtte klubben og vise den kjærligheten de har satt lås på tidligere i sesongen. Allianz Stadium er jo unormalt kompakt sammenlignet med andre italienske stadionanlegg, men denne sesongen har ikke lydnivået vært i nærheten av der det har vært tidligere. Det har vært helt stille frem til det 39. minutt i samtlige kamper, før Heysel-markeringen har gått på tradisjonelt vis. Det blir spennende å se hvordan dette slår ut på tirsdag. Plutselig spiller Juventus med fans som viser støtte hele veien, og ikke demonstrerer i stillhet, sier Braastad, som også er den ene halvdelen av duoen bak podcasten «Støvelball».

Cristiano Ronaldo kommer med denne oppfordringen til supporterne via Juventus TV:

– Jeg vil si til fansen at vi må tenke positivt tirsdag. La oss tro. Det er mulig, men vi trenger deres hjelp til å gjøre stadion vakker, alle sammen.

– Vi trenger deres hjelp, så skal vi gjøre vår jobb på banen, prøve å score mål og vinne kampen, og vi trenger deres støtte.

Midtstopperne til hjemmelaget, José María Giménez (24) og Diego Godín (33), scoret hvert sitt mål på fem svært avgjørende minutter i Champions Leagues åttedelsfinale i Madrid. Kan Atlético Madrid klare å gå videre? VG har spurt ekspert på spansk fotball, Petter Veland:

– Jeg tror Atlético avanserer på bakgrunn av det solide utgangspunktet de skaffet seg i Madrid. Få lag makter å i det hele tatt score på og vinne mot Atlético (det kan dog Juventus greie), men 2-0 pleier å holde greit for Simeone & Co, sier Viasats ekspert foran tirsdagens møte i Torino.

VGs tips: Hjemmeseier

Juventus må spille bortimot en perfekt kamp for å vende 0–2 fra det første møtet i Madrid. Et tidlig Juventus-mål kan bety mye i denne kampen, for Atlético Madrid er gjerrige og kompakte som få.

Ok, også spanjolene kan ryke på smeller på bortebane i Champions League. Så sent som i oktober røk laget hele 0–4 borte for Borussia Dortmund. Så håpet er ikke ute for kveldens italienske verter.

1,65 i hjemmeodds i HUB-spillet er ikke raust, men det er det vi har. Andre muligheter er scoringspill på Cristiano Ronaldo (1,90), og Blir det Rødt kort? Ja til 4,00 i odds.

Spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport 1 viser kampen

