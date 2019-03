Cristiano Ronaldo jakter historisk kvadruppel etter utrolig hat trick

(Juventus - Atlético Madrid 3–0, 3–2 sammenlagt) Det virket som en umulig oppgave å score tre ganger på bunnsolide laget fra Madrid. Men «kongen av Champions League» gjorde det «umulige» mulig igjen.

– Det er derfor Juventus har signert kontrakt med meg. Dette var en magisk kveld, sa Cristiano Ronaldo ubeskjedent.

Alles øyne var rettet mot mannen som har vunnet Champions League tre ganger på rad med Real Madrid.

Nå er gamleklubben ute, men Juventus’ Champions League-drøm lever videre. Selvsagt takket være Cristiano Ronaldo.

– Det var det de drømte om da de signerte «kongen av Champions League». Vi lurte på om han skulle abdisere, men så ser vi en «masterclass» fra Cristiano Ronaldo, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland etter kampen.

– Dette er en legende, og nå skrives det et nytt kapittel nå i kveld, sa kollega Erik Thorstvedt.

Cristiano Ronaldo i Champions League Har vunnet fem ganger

Har vunnet tre år på rad

Har scoret 124 mål

Har scoret minst to mål ved 35 anledninger

Har scoret hat trick åtte ganger

Den første spilleren til å passere 60 mål i utslagsrundene

Den eneste som har scoret i tre Champions League-finaler

2017/18-sesongen var den syvende gangen han scoret mer enn tosifret antall mal Vis mer vg-expand-down

Også lagkameratene hyllet lagets ubestridte ener.

– Cristiano er Cristiano. Jeg sa i går at jeg var sikker på at Cristiano ville være Cristiano. Det er utrolig, det er spesielt, og vi er glade for å ha ham, sa lagkaptein Giorgio Chiellini.

VAR og mållinjeteknologi

For Atlético Madrid var planen klar. Diego Simeones menn lå med mange mann bak ballen, og midtstopperne Diego Godín og José Maria Giménez stanget unna ball etter ball.

Først fikk Chiellini en scoring annullert fordi dommer Björn Kuipers mente Cristiano Ronaldo var for sent inne i Jan Oblak. Dommeren dobbeltsjekket med VAR, men stod på avgjørelsen sin.

Men senere i samme omgang skulle det lykkes for Ronaldo. 34-åringen fikk den rutinerte backen Juanfran til å se ut som en juniorspiller. Opphentingen var i gang.

– Kongen er Ronaldo. Det er ingen over, ingen ved siden, sa Hangeland.

Og i den andre omgangen var han der igjen. Nok en gang steg den mestscorende i Champions League-historien til værs. Det så ut til at Jan Oblak hadde gjort en mesterlig redning, men mållinjeteknologien fortalte at ballen var over linjen.

– Tusen takk, mållinjeteknologi! Den der hadde ingen dommere dømt inn, mente Erik Thorstvedt.

Et par endringer fra Simeone og Allegri endret rytmen i kampen, men ti minutter før slutt fikk den 19 år gamle innbytteren Moise Kean en gigantsjanse – hvor han satte ballen like til side for målet til Jan Oblak i Atlético-buret.

UOVERVINNELIG: Det virker som ingenting kan stoppe Cristiano Ronaldo i Champions League. Foto: Claudio Villa. / Getty Images Europe

Bare tre minutter senere førte en for kvelden sprudlende Fernando Bernadeschi ballen inn i sekstenmeteren til Atlético. Et gammelt jungelord sier at angrepsspillere ikke bør oppholde seg for mye i egen sekstenmeter, noe man fikk et eksempel på da Ángel Correa snublet i beina til italieneren.

– Det er klønete å løpe så tett på angrepsspilleren, mente Norges tidligere landslagssjef, Egil «Drillo» Olsen, som også var på besøk hos TV 2.

Kan bli historisk

Atlético-spillerne gjorde sitt beste for å psyke ut Juventus’ straffeskytter, men Cristiano Ronaldo viste nok en gang at han stortrives under press. Oblak gikk den ene veien, mens portugiseren tok fart og hamret ballen den andre.

– Overlegent, sa Rune Bratseth i Viasports studio.

– Den mentale styrken her er enorm, kommenterte Erik Thorstvedt i TV 2s studio.

– Jeg tror det laget som går videre herfra fort kan gå helt til finalen, sa Brede Hangeland før kampen.

Nå har Cristiano Ronaldo muligheten til å bli den første som vinner Champions League fire ganger på rad – og bli den andre som vinner Champions League med tre ulike klubber. Den andre er Clarence Seedorf.

– Jeg synes Juventus leverer en perfekt kamp, sa Freddy dos Santos i TV 2s studio.

– Mentaliteten var mestere verdig. Vi har ikke vunnet noe som helst ennå, men vi er på god vei, sa Cristiano Ronaldo selv.

AVGJØRELSEN: Her hamrer Cristiano Ronaldo inn 3–0 på Juventus Stadium. Foto: Chris Brunskill/Fantasista / Getty Images Europe