OPTIMIST: Ronny Deila mener at fremtiden til Vålerenga ser lyst ut. Foto: Bjørn S. Delebekk

Her er Vålerenga best i Norge

VALLE (VG) Ingen har flere norske landslagsspillere enn Vålerenga i 2019. VIF-trener Ronny Deila mener at Oslo-klubben bare er i startfasen av å skape noe stort.

Publisert: 19.03.19 08:56







Statistikken viser nemlig at Vålerenga har hatt 13 spillere på aldersbestemte landslag fra U15 og opp til A-laget. Ingen klubber i Norge har flere.

– Det er jeg kjempestolt over. Det jobbes utrolig bra i junioravdelingen her. I tillegg har vi et godt samarbeid helt opp til A-laget, så gutta får gode utfordringer i forhold til de nivåene de er på.

Antall landslagsspillere fra U15- til A-lagsnivå Vålerenga (13)

Stabæk (12)

Strømsgodset (8)

Rosenborg (7)

Sogndal (7)

Bodø/Glimt (6)

Brann (6)

Lillestrøm (6)

Viking (6)

Odd (5)

Grorud (4)

Sarpsborg 08 (4)

Haugesund (3)

Molde (3)

Start (3)

Tromsø (3) Vis mer vg-expand-down

VIF-trener Ronny Deila er klar på at talentsatsingen er et viktig område for Oslo-klubben.

– Vi er bare i starten av det å skape noe veldig, veldig bra, mener Deila, som er tydelig på hva som er suksessoppskriften.

– Gode trenere, god struktur og ikke minst at vi har veldig mange gode talenter å ta av.

I Oslo-området får Vålerenga tøff konkurranse fra blant andre Stabæk, som satser hardt på talentsatsing. På tredjeplass på listen følger Strømsgodset, som Vålerenga spilte 1–1 mot fredag ettermiddag.

Nico Mickelson er tatt ut på U20-landslaget som forberedelser seg før VM i Polen, mens Andreas Hoven og Grorud-utleide Magnus Lankhof Dahlby er med på U21-landslaget.

For Vålerenga er Oskar Opsahl, Leo Cornic og Magnus Retsius Grødem er blant spillerne som er tatt ut på U21-landslaget. Det er også Aron Dønnum.

– Det er stort å spille med flagget på brystet, sier Dønnum.

For noen år tilbake fikk Vålerenga mye kritikk for talentsatsingen i Oslo. Tidligere Vålerenga-spiller Kristian Brix anbefalte blant annet unge talenter om å velge Lyn fremfor Vålerenga.

Aron Dønnum har vært i klubben i syv år, og mener at landslagsstatistikken er et tydelig bevis på at Vålerenga er et bra sted for talenter.

– Det betyr at Vålerenga gjør noe riktig. Jeg har gått gradene her siden jeg var 13 år, og det er ikke noen tvil om at Vålerenga er gode til å utvikle talenter, sier 20-åringen.