IKKE STRAFFE: Joda, innrømmer RBK-keeper André Hansen om situasjonen der han kom for sent mot Erling Braut Haaland på Aker Stadion i fjor. Dommer Ola Hobber Nilsen vinket spillet videre, men innrømmet etterpå at han tok feil. Foto: Bjørn S. Delebekk

Reagerer på at RBK «aldri» får straffe imot: - Brutale tall!

På 90 seriekamper i løpet av tre år har Rosenborg bare fått ett straffespark imot seg. Nå raser diskusjonen om hvorfor RBK slipper unna.

– Det er brutale tall, sier Branns nye trønder Kristoffer Løkberg til VG.

Forskjellen mellom Brann og RBK er iøynefallende.

Mens RBK bare har fått seks straffespark imot seg i Eliteserien på fem år, har Brann fått hele 20 imot på fire sesonger (klubbens sesong i 1. divisjon i 2015 er ikke regnet med).

– Vi fikk ett straffespark imot, og to for, i fjor. Vi har flest situasjoner i og rundt motstanderens sekstenmeter, så det er mer sensasjonelt at vi bare får to, mener RBKs Pål André Helland, som har et helt annet syn på saken enn Løkberg:

«Tør ikke dommerne dømme straffe mot Rosenborg? Godset i kveld, Bodø/Glimt for et par uker siden», skrev tidligere statsminister og Molde-patriot Kjell Magne Bondevik på Twitter 29. april i fjor.

Stabæk-leder reagerte

RBK hadde akkurat slått Strømsgodset 1–0 på Marienlyst, men matchvinner Mike Jensen var heldig som slapp unna med en klar hands i eget felt.

Bondevik ønsker ikke å utdype tweeten overfor VG.

«Historien gjentar seg. Norske dommere dømmer konsekvent ikke straffe mot Rosenborg», skrev Stabæk-leder Jon Tunold på Twitter under cupfinalen 2. desember i fjor.

Tokmac Nguen fikk ikke straffe da RBKs Tore Reginiussen gikk tøft i kroppen på Strømsgodset-spilleren.

Keeper André Hansen er den personen med best utsikt til det som skjer i RBKs straffefelt. Han mener det ikke var så mange situasjoner i fjor, men innrømmer at Erling Braut Haaland fortjente straffe i denne situasjonen på Aker Stadion:

– Man snakker om «Fergie-time» og at de beste lagene vinner straffer. Det kan godt være, men stort sett er det fordi de er bedre enn de andre lagene, mener Hansen.

Kristoffer Løkberg tror det handler om RBKs dyktighet, men Brann-spilleren mener også at RBK var heldige i en del situasjoner i fjor.

– Det er tøft å blåse straffe mot de antatt beste lagene. Enten du liker å si det eller ikke, så vil det ofte føles som det er større konsekvenser å dømme det straffesparket. Hvis kampen egentlige bikker andre veien, og så kommer den ene situasjonen, da er det ekstra hardt å dømme straffespark, vurderer Løkberg.

Toppdommer: Påvirkes indirekte

Per Ivar Staberg er både trønder og tidligere toppdommer. Han liker Løkbergs teori.

– Det er psykologi man kan forstå, men samtidig vil vi aldri få noen dommere til å si at det kan være tilfelle. At du er «litt delaktig» i et ran skal ikke påvirke den konkrete avgjørelsen. Men psykologien skjønner jeg, for å si det sånn, sier Staberg, som tror RBKs dyktighet er den viktigste faktoren.

Samtidig sier han at tallene var lettere å forstå på 90-tallet da RBK var mer suverene enn de har vært de siste årene.

Pål André Helland tror derimot at det ligger i menneskets natur å holde med underdogen.

– Vi har ekstremt gode forsvarsspillere som ikke havner i situasjoner hvor man må selge seg. De er kalde nok til å stå og lede, sier RBK-profilen, som vurderer fem omdiskuterte straffesituasjoner fra fjoråret slik:

VG har sjekket hvordan det står til med andre dominante lag i Europa. Paris Saint-Germain, Bayern München, Real Madrid og Manchester City har alle fått 10-15 straffer mot seg i ligaen de siste tre årene. Barcelona ligger nærmere RBKs nivå med kun fem straffer imot (per midten av mars).

I Norge er Molde og Strømsgodset nærmest RBK med «bare» syv straffer mot seg på tre år.

Nåværende toppdommer Kai Erik Steen sier det er irrelevant hvilke lag som spiller når de vurderer en situasjon.

– Hvordan tror du dommere lar seg påvirke av ytre press og publikum?

– Dette er meget interessant. Det er ingen dommere som bevisst påvirkes av ytre omgivelser. Men vi som dommere er som alle andre mennesker og vil nok indirekte påvirkes noe av omgivelsene. Samtidig er det slik at man går inn i sin egen lille «boble» når man er ute på banen og på den måten stenger ute det meste av det som skjer rundt fotballbanen. Ser man en forseelse i feltet agerer man uavhengig av hvilke lag som er involvert, sier Steen.

PS! Ranheim og Stabæk FIKK flest straffespark i fjor, med syv hver. Start og Tromsø fikk færrest med ett hver. Rosenborg fikk bare to og plasserer seg dermed i nedre sjikt.

Straffespark imot siste tre sesonger:

Odd 13

Brann 11

Haugesund 10

Stabæk 10

Vålerenga 9

Tromsø 9

Lillestrøm 9

Sarpsborg 8

Molde 7

Strømsgodset 7

Rosenborg 1

(Kilde: Opta. Gjelder kun klubber som har spilt i Eliteserien 2016, 2017 og 2018).

Straffespark imot siste fem sesonger:

Stabæk 18

Sarpsborg 18

Lillestrøm 18

Odd 17

Vålerenga 15

Haugesund 15

Strømsgodset 14

Molde 10

Rosenborg 6

(Kilde: Opta. Gjelder kun klubber som har spilt i Eliteserien i 2014–18).

Publisert: 31.03.19 kl. 12:54