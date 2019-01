VINNERMASKIN: Pep Guardiola har vært trener i ni sesonger. Han har syv seriegull, fem cuptrofeer og to Champions League-seire. Foto: CARL RECINE / X03807

Her er Guardiolas forbilder

Pep Guardiola (48) har tre klubber som sine store forbilder i jobben med å forsøke å oppnå sin store drøm med Manchester City.

City kan vinne sitt andre strake ligagull denne våren, men det vil bare bety at Guardiola er på vei mot sitt mål.

– Å vinne én tittel, to titler, det kan skje, sa Guardiola på pressekonferansen etter 5-0-seieren over Burnley i FA-cupen i helgen.

Han vil vinne flere. Hans kongstanke er mye større. Han vil skape en vinnerinstitusjon.

Derfor er han like engasjert på sidelinjen i alle kamper. Ønsket om å vinne gløder av ham hver gang, uansett motstander, også i returen mot Burton i dobbeltsemifinalen City ledet 9–0. Og City er fortsatt med overalt: I finalen i ligacupen, i 5. runde i FA-cupen, i 8-delsfinalen i Champions League og fire poeng bak Liverpool i ligaen.

Det er slik Manchester City skal vokse som klubb. I kveld er det bortekamp mot Newcastle. Avstanden opp til Liverpool kan kuttes til ett poeng, før ligalederen møter Leicester hjemme på onsdag.

– Alle kamper blir som en finale nå, i serien og cupene. Newcastle borte er alltid vanskelig. Det er nesten alltid tette kamper, de forsvarer seg veldig godt, men jeg føler også at vi blir stadig bedre når vi møter den type motstandere, sier Guardiola foran turen nordover.

I Liverpool handler det meste om jakten på det første ligagullet på 29 år. Guardiola jakter på sitt åttende ligagull i sitt tiende år som hovedtrener, men han er også ute etter å skape en klubb som Liverpool var for flere tiår siden, et seiersmonster. «Verdens beste trener» har tre forbilder, to av dem har han ledet selv:

– Det er tre klubber som er de beste i Europa det siste tiåret. Det er Juventus, Bayern München og Barcelona, sier han og teller med fingrene.

– Hvorfor? Fordi de vinner ligaen hver eneste sesong, de vinner cupen hver eneste sesong, hver eneste sesong er de der. Fordi de er best, sier han og overdriver litt, men ikke veldig.

Juventus, Bayern München og Barcelona har alle syv seriemesterskap de ti siste sesongene. Juventus og Barcelona har også vunnet cupen de fire siste sesongene, mens Bayern har fire cupseire siste ti år.

– Vi kan prøve å etterligne dem, å være med i alle turneringene helt til de siste rundene. Det er da du blir et bedre lag, en bedre klubb. Vi må prøve å kopiere disse tre lagene, ingen andre. De gjør det igjen. Og igjen. Og igjen. Og dét er det vanskelige, fortsetter Guardiola engasjert, og nevner altså ikke sin mangeårige rival, Real Madrid, klubben som har vunnet Champions League like ofte som Juventus, Barcelona og Bayern München til sammen de siste ti årene.

Men Real Madrid, selv med Cristiano Ronaldo, greide bare å vinne ligaen to ganger. Han mener «Juve», «Barça» og Bayerne har noe mer stabilt i seg.

– Å gjøre jobben hver tredje dag i 11 måneder, i ti år! Det er det jeg respekterer mest, det jeg beundrer mest. Det er min store drøm, at vi også gjør det, i hver eneste kamp, hver eneste turnering prøver vi å vinne, sier Guardiola.

Mange mener kampprogrammet kan bli et problem for hans lag i gullkampen mot Liverpool. Manchester City har minst 18 og maks 27 kamper igjen av sesongen. Liverpool, ute av begge de hjemlige cupene, har minst 14 og maks 21 kamper igjen.

Pep Guardiola vil ikke snakke om at dette er et fysisk problem.

– Det er et privilegium. Hvis du tror det er et handikap, gjør du en stor feil. Det er et privilegium. Og jo lenger vi klarer å være i en slik posisjon, vil vi bli bedre som klubb. Spillerne kan ta ferie når de er 35 og legger opp. Da kan de slappe av i ett år. Nå er det et privilegium. Jeg sier til dem, grip muligheten, kos dere.

– Neste kamp, vinn igjen. Neste, vinn igjen. Det spiller ingen rolle hvilken turnering det er, eller om det tre treningskamp, vinn igjen. Spill bra, forbered deg godt. Det er den eneste måten å gjøre det på. Og hvis de andre slår oss … da er det hardt arbeid foran neste sesong, sier Pep Guardiola.